Jennifer Lopez: Ben Affleck respinge un fan troppo invadente e si trasforma in bodyguard (VIDEO)

All'occorrenza, Ben Affleck riesce a trasformarsi anche in un bodyguard per merito della sua stazza. Senza dubbio, l'attore ha dimostrato di saper difendere Jennifer Lopez da qualsiasi incombenza esterna. Poco prima di partire da Venezia 78, infatti, il protagonista di The Last Duel ha prontamente bloccato un fan invadente che voleva una foto insieme alla sua fidanzata.

Come riportato dal Daily Mail, poco prima di partire da Venezia 78 - dove ha presentato The Last Duel di Ridley Scott e ha sfilato in compagnia di Jennifer Lopez per la prima volta nel corso di un evento ufficiale - Ben Affleck ha dimostrato di saper proteggere la sua amata dai fan fin troppo invadenti. Un uomo, infatti, all'aeroporto Marco Polo di Venezia, si è avvicinato a Jennifer Lopez per fare una foto insieme a lei ma il pronto intervento di Ben Affleck l'ha protetta dal fan fin troppo invadente.

Esagerato? Può darsi. Eppure, Ben Affleck ha dimostrato notevole gentilezza nell'allontanare delicatamente il fan invadente con una sola mano. Tra l'altro, il ragazzo non aveva nemmeno chiesto il permesso per scattare la foto in compagnia della star globale del pop. Molto tranquilla è apparsa Jennifer Lopez che, nonostante l'invadenza del fan e l'intervento del suo nuovo compagno, ha continuato a camminare serena mostrando alle telecamere il suo sorriso.

Ben Affleck è stato fidanzato con Jennifer Lopez dal 2002 al 2004. La coppia è tornata recentemente insieme e ha alimentato le fantasie di tutti i loro fan più scatenati. Nel corso di un'intervista con PEOPLE, JLo ha rivelato di essere davvero felice di poter fiancheggiare il suo compagno nel corso della presentazione dei suoi nuovi film alla stampa. La coppia, inoltre, ha rivelato di avere un autunno pieno di impegni e di voler sfruttare, per questo motivo, tutto il tempo libero a sua disposizione.

Al momento, secondo quanto riportato, Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero seriamente pensando di sposarsi. L'attore ha affittato un condominio di lusso ad Austin in modo tale da potersi preparare per le riprese di Hypnotic. Tale opportunità offrirebbe alla coppia la possibilità di convivere in preparazione, magari, di una futura vera e propria condivisione di casa.