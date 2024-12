The Last Duel, il film di Ridley Scott scritto da una coppia di amici di Boston: ecco chi sono

Dal 2021 ad oggi, Ridley Scott è tornato dietro la macchina da presa ben otto volte. Un filotto di regia che conferma il periodo estremamente prolifico del cineasta, iniziato proprio quattro anni fa con The Last Duel, con protagonista Adam Driver.

Il film venne presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia fuori concorso e successivamente distribuito nelle sale cinematografiche a metà ottobre. Attualmente disponibile su Disney+ nella sezione Star, The Last Duel sarà in onda questa sera sul canale Iris alle ore 21.13.

Ritorno alla scrittura

Ambientato nella Francia del XIV secolo e basato su fatti reali, The Last Duel racconta la storia dell'ultimo 'duello di Dio', quello tra Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver), accusato di aver abusato di sua moglie Marguerite (Jodie Comer).

Se tutti coloro che hanno visto il film sono al corrente della presenza di Matt Damon nel cast, non tutti sanno che l'attore lavorò anche allo script del film insieme ad un amico e collega di lunga data: Ben Affleck. I due grandi amici non lavoravano insieme ad un copione dai tempi di Will Hunting - Genio ribelle, il film che cambiò per sempre la loro vita.

Due amici di Boston

Nella seconda parte degli anni '90, Matt Damon e Ben Affleck diventarono famosi in tutto il mondo per aver scritto e recitato nel film di Gus van Sant, Will Hunting - Genio ribelle, che permise a Robin Williams di aggiudicarsi il primo e unico Oscar della sua carriera.

Con The Last Duel, Affleck e Damon sono tornati a scrivere insieme una sceneggiatura, affiancati da Nicole Holofcener. Il film si ispira al libro The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France di Eric Jager.