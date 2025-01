The Last Duel: l'edizione Blu-Ray del film di Ridley Scott in sconto su Amazon

Oggi vi segnaliamo che l'edizione Blu-Ray di The Last Duel è in leggero sconto su Amazon.

L'edizione Blu-Ray di The Last Duel è attualmente scontata su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 12,34€ con uno sconto del 5% sul Prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (12,99€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Blu-Ray di The Last Duel è venduta e spedita da Amazon.

The Last Duel: l'edizione Blu-Ray di un film senza tempo

The Last Duel, diretto da Ridley Scott, trasporta lo spettatore nella Francia del XIV secolo, tra intrighi, tradimenti e un duello destinato a cambiare la storia. Basato sul romanzo storico The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France, il film esplora con sguardo incisivo le dinamiche del potere, della giustizia e della verità, raccontando l'ultimo duello legale mai autorizzato in Francia. Con un cast che include Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, questa pellicola ridefinisce il genere storico con una narrazione potente e innovativa, costruita attraverso tre prospettive differenti.

A Complete Unknown: tutte le volte che abbiamo ascoltato (e visto) Bob Dylan al cinema

L'edizione Blu-Ray di The Last Duel è l'occasione perfetta per rivivere ogni dettaglio di questa epopea memorabile. Questa versione del lungometraggio, che celebra uno dei progetti più meno seguiti ma comunque estremamente interessanti di Ridley Scott, è un must-have per gli amanti del cinema di qualità e per chi desidera immergersi completamente in una storia che continua a risuonare per la sua rilevanza e profondità.