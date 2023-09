The Last Duel stasera su Canale 5: trama e cast del film con Adam Driver e Matt Damon

Stasera su Canale 5 in prima serata e in prima visione arriva The Last Duel, il film diretto da Ridley Scott con Adam Driver, Jodie Comer e Matt Damon: ecco la trama e il cast.

Stasera su Canale 5 alle 21:30, in prima visione in chiaro, arriva The Last Duel, il film diretto da Ridley Scott nel 2021, adattamento cinematografico del romanzo storico "L'ultimo duello" di Eric Jager, pubblicato nel 2004. Sarà possibile seguire il film anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La trama

The Last Duel: Jodie Comer durante una scena

Regno di Francia, quattordicesimo secolo. Durante la Guerra dei Cent'anni, il valoroso e decorato cavaliere Jean de Carrouges fa ritorno alla propria dimora, scoprendo come la moglie Marguerite è stata violentata dal suo scudiero Jacques Le Gris. Un fatto gravissimo e inaspettato, essendo quest'ultimo conosciuto finora per la propria arte oratoria e la propria perspicacia. Nonostante le resistenze della loro comunità, Marguerite trova il coraggio per portare Le Gris a pubblico processo per denunciare quanto ha dovuto sopportare ma, come prevedibile per quell'epoca, non verrà creduta. Essendo il marito assente nel momento nel quale la violenza è stata drammaticamente consumata, la testimonianza di Marguerite verrà considerata insufficiente. A questo punto a Jean non rimarrà che appellarsi al codice cavalleresco per difendere l'onore della propria consorte, sfidando a duello Le Gris in un confronto fino all'ultimo colpo. Solo uno tra i due potrà sopravvivere: questo sarà l'ultimo "duello giudiziario" nella storia francese, ma forse anche il più estenuante.

Il cast

The Last Duel: Adam Driver e Matt Damon

Protagonisti di The Last Duel sono Matt Damon, nei panni di Jean de Carrouges, e Adam Driver, lo scudiero Jacques Le Gris. Inizialmente doveva essere Ben Affleck (qui anche produttore e sceneggiatore) a interpretare Le Gris ma ha dovuto rinunciare per evitare un conflitto di programmazione con la produzione di Deep Water di Adrian Lyne, in cui ha il ruolo di protagonista. Affleck si è così "accontentato" di un ruolo minore, quello di Pierre, conte d'Alençon. Tra i protagonisti anche Jodie Comer nelle vesti di Marguerite de Carrouges.

Nel cast anche Harriet Walter (Nicole de Buchard), Nathaniel Parker (Sir Robert D'Thibouville), Sam Hazeldine (Thomin du Bois), Michael McElhatton (Bernard Latour) e Alex Lawther (Carlo VI, Re di Francia).