The Gray Man: Chris Evans sarà il cattivo nel film dei fratelli Russo

I fratelli Russo hanno anticipato un ruolo da cattivo per la star Chris Evans nel loro spy thriller big budget realizzato per Netflix, The Gray Man, tratto dal romanzo omonimo di Mark Greaney del 2009.

Lo sviluppo di The Gray Man risale al 2014, ben prima del successo di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Dopo l'hit Tyler Rake, Joe e Anthony Russo sono tornati a collaborare con Netflix che gli ha affidato 200 milioni di dollari per il loro nuovo spy thriller, divenuto il film più costoso prodotto finora dal servizio streaming.

The Gray Man vede nel cast Ryan Gosling, Ana de Armas e Chris Evans che - come apprendiamo - sarà il cattivo del film. The Gray Man è un adattamento dall'omonima serie di best seller di Mark Greany, lo storico collaboratore di Tom Clancy. Ryan Gosling sarà Court Gentry, ex-agente della CIA divenuto assassino al quale il personaggio di Evans, l'ex-collega Lloyd Hansen, darà la caccia.

Nel corso del podcast Lights Camera Barstool, i fratelli Russo hanno fornito nuovi dettagli sul film in preparazione definendolo una "moderna interpretazione di uno spy thriller" ispirato dalla saga di Bond nonché un film "intriso di cultura pop mescolata con temi politici".

Per quanto riguarda il personaggio di Chris Evans, Joe Russo ha specificato che si tratterà del cattivo della storia:

"Si tratta di un personaggio davvero unico, Chris sarà un cattivo, una figura davvero interessante. Credo che in questo ruolo sarà molto diverso dal solito".

Le riprese di The Gray Man prenderanno il via a marzo.