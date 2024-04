Tyler Rake 3 e The Gray Man 2, i fratelli Russo svelano i primi dettagli dei sequel per Netflix

Dopo il successo di Tyler Rake 2 e The Gray Man, Netflix ha promesso quasi immediatamente i capitoli successivi che vedranno coinvolti nuovamente i fratelli Anthony e Joe Russo.

In una nuova intervista concessa a Game Radar, i Russo hanno svelato i primi dettagli di Tyler Rake 3 The Gray Man 2; il primo franchise, con protagonista l'eponimo personaggio di Chris Hemsworth, li vede coinvolti come sceneggiatori e produttori, mentre il secondo - che ha al centro i personaggi di Ryan Gosling e Chris Evans - li vede anche come registi.

The Gray Man 2

Annunciato per la prima volta poco dopo l'uscita del primo film nell'estate del 2022, le notizie sul sequel di The Gray Man sono state molto ridotte, ma Joe Russo ha promesso che è effettivamente in fase di sviluppo attivo, con i registi che stanno attualmente cercando di capire in che direzione dovrebbe proseguire la storia.

"Stiamo sviluppando dei concetti che pensiamo vadano verso la giusta direzione in cui portare il personaggio e quindi, al momento, ci stiamo lavorando. Voglio dire, devi destreggiarti tra 14 cose allo stesso tempo, quindi devi distribuire correttamente il tuo tempo su ognuna di esse".

Anthony Russo ha poi proseguito elogiando il supporto che ricevono dalla loro casa di produzione AGBO: "Ma questo è parte del vantaggio di avere una nostra società ora, che è piena di collaboratori davvero importanti con cui lavoriamo da molti anni, ed è l'unico modo in cui siamo in grado di sostenere questo livello di lavoro. Scherziamo sempre sul fatto che non ci sono due fratelli Russo, ma 14".

Tyler Rake 3

L'azione è chiaramente un genere con cui i registi amano lavorare, dato che Joe Russo è anche parzialmente responsabile della realizzazione del franchise con Chris Hemsworth Tyler Rake, per i quali ha lavorato come sceneggiatore.

Sebbene sia stato rivelato che il terzo film è in lavorazione presso Netflix, in precedenza non era chiaro se Joe Russo sarebbe tornato come sceneggiatore per questo terzo capitolo. Tuttavia, Russo ha confermato che sarà lui a scrivere la sceneggiatura, con un programma di produzione che verrà messo in atto una volta definite le date.

Tyler Rake 3: ufficiale il terzo film del franchise Netflix con Chris Hemsworth

"Sì, al momento lo stiamo sviluppando, per capire gli impegni di Chris. Sam Hargrave tornerà alla regia. È un franchise interessante perché si tratta di un personaggio molto ferito emotivamente, quindi credo che ci sia una buona narrazione per quanto riguarda la sua storia passata e, sapete, il suo rapporto con la violenza è costruito intorno al disprezzo di sé e al senso di colpa. Quindi, credo che questo aggiunga molta consistenza e ci permetta di raccontare altre storie su di lui".