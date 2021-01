Captain America: Chris Evans riprenderà il ruolo di Steve Rogers in un nuovo progetto Marvel?

Chris Evans sembra abbia raggiunto un accordo con Marvel per riprendere il ruolo di Captain America in occasione di un nuovo progetto.

Chris Evans potrebbe interpretare nuovamente Captain America in uno dei progetti del Marvel Cinematic Universe.

L'indiscrezione è stata condivisa dal sito Deadline e, per ora, lo studio non ha confermato o smentito ufficialmente la notizia.

Secondo quanto riportato online, Chris Evans potrebbe raggiungere un accordo che prevede la sua partecipazione a uno dei prossimi film Marvel. L'attore, inoltre, potrebbe tornare nel ruolo di Steve Rogers anche in un secondo lungometraggio.

Le fonti vicine allo studio escludono che si tratti di un nuovo capitolo della storia di Captain America e potrebbe invece compiere delle breve apparizioni come accaduto con Robert Downey Jr. in Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming.

La star aveva più volte ribadito di aver abbandonato per sempre l'iconico ruolo dopo Avengers: Endgame, in cui lo si mostrava passare il suo scudo a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, protagonista della serie The Falcon and the Winter Soldier.

I vertici della Marvel avrebbero però contattato Evans e, poco prima della fine del 2020, l'attore avrebbe espresso il proprio interessamento alla proposta.

Non resta quindi che attendere per scoprire il futuro di Captain America nelle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe o se l'attore sarà invece coinvolto in una delle serie prodotte per Disney+.