The Flash: svelati tre finali alternativi (uno dei quali con il Superman di Henry Cavill)

Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, per The Flash sono stati girati tre finali a quello definitivo, uno dei quali avrebbe visto il cameo del Superman di Henry Cavill.

ATTENZIONE: non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi il finale di The Flash.

Nella scena finale del film, Flash/Barry Allen (Ezra Miller) riesce a far uscire di prigione il padre e viene accolto dal Batman di George Clooney sulle scale del tribunale. Mentre la location di questo finale è rimasta invariata tra le tre versioni, le altre due presentavano delle apparizioni molto diverse, tra cui una con Cavill che riprendeva i panni del suo Superman.

Il finale originale girato per The Flash vedeva Barry affiancato da Supergirl/Kara Zor-El (Sasha Calle) e dal Batman di Michael Keaton fuori dal tribunale. Nel film, Barry tornava indietro nel tempo, creando una nuova realtà in cui il Cavaliere Oscuro di Keaton esisteva al posto del Batman di Ben Affleck e Supergirl invece di Superman. L'apparizione di questi due eroi anche nel finale avrebbe sancito che Barry non era riuscito a ripristinare la linea temporale preesistente dell'Universo DC avviata con L'uomo d'acciaio nel 2013.

Keaton avrebbe quindi ripreso il ruolo in Batgirl, che è stato cancellato nell'agosto 2022.

Dopo l'acquisizione della Warner Bros. da parte di Discovery nel 2022 e l'uscita di scena del presidente Toby Emmerich e del presidente della DC Films Walter Hamada, è stato girato un secondo finale. Oltre ai tre eroi già citati, stavolta apparivano anche Superman (Cavill) e Wonder Woman (Gal Gadot).

All'epoca si pensava che Cavill sarebbe tornato nel DCU come Superman, cosa confermata dopo il cameo in Black Adam (2022), mentre era in lavorazione un terzo film su Wonder Woman. Tuttavia, dopo che James Gunn e Peter Safran hanno assunto la direzione dei DC Studios come co-CEO nel novembre 2022, è stato annunciato che Cavill non avrebbe più interpretato Superman e il sequel di Wonder Woman è stato cancellato.

Quindi, per cercare di inserire un altro Batman nel film, i capi della DC hanno contattato Clooney, che ha accettato di fare un cameo e ha girato la scena nel gennaio 2023, solo sei mesi prima dell'uscita di The Flash nelle sale.

Anche Miller era sul set per le riprese della scena, la prima volta dell'attore sul set dopo l'incontro con i vertici della Warner Bros. nell'agosto 2022 per il suo comportamento controverso. Il cameo di Clooney è stato tenuto nascosto alle proiezioni, compresa quella tenutasi al CinemaCon nell'aprile scorso.