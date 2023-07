The Flash: la scena più criticata del film diventa virale sui social media

La scena di The Flash che ha diviso i fan è ora visibile in rete in HD e naturalmente è subito divenuta virale, riaccendendo la discussione.

Torna a far discutere una delle sequenze più divisive di The Flash, approdata in rete in versione HD a un mese di distanza dall'uscita nei cinema in occasione della rapida release digitale del film dopo il flop al box-office.

Nonostante l'hype per l'uscita in sala, The Flash si è rivelato il flop dell'estate nonché il peggior incasso nella storia della DC. Secondo quanto riferito, il film ha perso circa 200 milioni di dollari per lo studio. Come se non bastasse, The Flash è stato leakato e diffuso su Twitter dove stato visto 1,7 milioni di volte prima di essere rimosso.

L'esperienza di The Flash in NTF

Dopo tante vicissitudini, The Flash è ora disponibile per essere noleggiato e acquistato in digitale e, nel tentativo di ricavarne un po' più di profitto, la Warner Bros. ha annunciato la scorsa settimana che il film è disponibile sulla "blockchain" come NFT. Ciò significa che è disponibile sul servizio blockchain Eluvio, dove è descritto come un "NFT multimediale che consente ai fan di possedere e interagire con il film di supereroi DC del 2023 in modo entusiasmante".

Secondo IGN, "a parte il fatto che si può guardare il film in 4K, coloro che lo acquistano avranno accesso a una 'esperienza Web3 immersiva' che consente loro di accedere a cinque luoghi digitali che contengono oggetti da collezione nascosti in realtà aumentata (AR) e permetteranno loro di sbloccare contenuti esclusivi e filmati dietro le quinte. La versione blockchain di The Flash conterrà anche un buono per coloro che acquisteranno il film, consentendo di riscattarlo per un DC3 Super Power Pack NFT dal DC NFT Marketplace. Ma al di fuori del pacchetto NFT, i possessori otterranno key art con personaggi del film con 'vari livelli di rarità'".

A essere disponibile in HD è anche la sequenza dei tanto discussi cameo di eroi del passato riportati in vita con l'uso della CGI. L'HD permetterebbe, infatti, di notare maggiormente i difetti della CGI, "peggiorando" di fatto la sequenza.