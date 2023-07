The Flash: nuove foto dal set svelano il costume di Ben Affleck in una scena eliminata dal film

Due nuovi scatti che ritraggono Ben Affleck sul set di The Flash rivelano che era stato realizzato un altro costume per una scena eliminata.

Nuove foto scattate sul set del film The Flash mostrano Ben Affleck con un costume inedito che l'attore ha indossato per una scena post-credit poi eliminata.

Nonostante le grandi aspettative, il progetto prodotto da DC Studios è stato un flop ai box office ed è già in arrivo sul mercato americano in formato digitale.

Una scena inedita

I progetti per The Flash sono cambiati dopo la scelta di James Gunn e Peter Safran come co-CEO di DC Studios, situazione che ha portato a delle modifiche al lungometraggio diretto da Andy Muschietti.

Tra gli elementi rimossi c'è anche una sequenza che avrebbe dovuto essere presente sui titoli di coda del film. Ben Affleck, in quei momenti, avrebbe indossato una versione del costume di Batman con dettagli color argento e nero.

Nella versione definitiva, invece, si è deciso di proporre dei momenti con protagonisti Aquaman, parte interpretata da Jason Momoa, e Bruce Wayne nella versione di George Clooney.

The Flash: Ben Affleck sul set del film

Un costume davvero originale per Affleck

Il costume indossato da Affleck nel lungometraggio è inoltre davvero unico, considerando che indossa un cappuccio in grado di adattarsi alle espressioni del viso di chi lo indossa. Il dettaglio diventa evidente grazie ad alcuni scatti dei contenuti extra del film che svelano nuovi dettagli del lavoro compiuto dai costumisti.