The Flash: il film 'leakato' su Twitter è stato visto 1,7 milioni di volte

Non si placano le controversie attorno a The Flash, nuovo progetto della DC diretto da Andy Muschietti. Oltre al flop al box-office, che sta rendendo impossibile la speranza di vedere un sequel, il film è finito al centro di un altro caso: un utente lo ha registrato con il suo smartphone e lo ha caricato, nella sua interezza, su Twitter. Ovviamente la piattaforma lo ha poi rimosso in quanto non rispettava le regole vigenti, ma il danno era ormai fatto.

Il tweet contenente l'intero film è rimasto intatto per quasi 8 ore ed è stato visto da 1,7 milioni di utenti. Purtroppo ancor prima che The Flash arrivasse nelle sale era finita sui social la descrizione completa della trama, scena post-credits compresa, e un video contenente tutti i camei del multiverso DC.

Per questioni di tempo molte scene sono state rimosse dal montaggio finale, compresa quella in cui il Bruce Wayne di Keaton spiega perchè ha smesso di essere Batman, ma è altamente improbabile che la Warner decida di fare uscire un director's cut del film (il montaggio iniziale durava 4 ore).

Chi ha visto il film sa benissimo come nella scena finale Barry Allen interagisca con il Bruce Wayne di George Clooney, senza dubbio una delle interpretazioni più discusse di sempre. Ma i piani originari non erano questi: Kevin Smith ha infatti rivelato che Warner aveva corteggiato a lungo Christian Bale, ma l'attore si è rifiutato di avere un cameo.