The Flash, il film sarà disponibile online prima del previsto dopo il flop al box-office

The Flash arriverà prima del previsto online: a un solo mese di distanza dall'uscita nelle sale, uno dei più grandi flop nella storia di Warner.

Si conclude nel peggiore dei modi la corsa al box-office di The Flash, rivelatosi uno dei flop peggiori nella storia della Warner. A causa di questo scenario oltre 1500 cinema hanno rimosso il film dalla programmazione giornaliera e, a quanto pare, uscirà online prima del previsto. Amazon ha infatti confermato che The Flash sarà disponibile per l'acquisto online a partire dal 18 luglio: soltanto un mese di distanza dall'uscita nelle sale.

Si tratta di una finestra temporale molto limitata se consideriamo il tempo di permanenza dei cinecomic all'interno delle sale. Al momento non è ancora stato chiarito quando arriverà su Max, ma si prevede un'uscita tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Purtroppo il flop al box-office ha spento qualsiasi possibilità di un sequel. The Flash è stato anche leakato nella sua interezza su Twitter, mentre il film era ancora nelle sale, rimanendoci per ben 8 ore prima di essere rimosso dalla piattaforma.

In diverse interviste il regista Andy Muschietti ha spiegato di come il montaggio iniziale del film durasse ben 4 ore e numerosi cameo, anche di personaggi illustri, sono stati rimossi dal film.

"Il primo montaggio durava 4 ore, ma succede. Ti emozioni e inizi a improvvisare con gli attori, così la scena dura il doppio rispetto a come era stata scritta. Poi vai in sala di montaggio e capisci di dover tagliare un'ora e mezza di scene dal film" ha spiegato il regista.