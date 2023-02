The Flash: i fan non apprezzano il "reggiseno" indossato dal Batman di Ben Affleck nel trailer

Il primo full trailer di The Flash ha fatto sollevare il sopracciglio ai fan, colpiti dal costume del Batman di Ben Affleck che sfoggia quello che sembra un reggiseno.

Mentre i commenti sull'apparizione del Batman di Michael Keaton nel trailer di The Flash sono entusiastici, l'Uomo Pipistrello di Ben Affleck non sembra convincere fino in fondo i fan per via dello strano costume. Ecco che Twitter si è riempito di critiche e sfottò rivolti al nuovo look del personaggio.

Al di là del reggiseno di Ben Affleck, in molti sono stati colpiti favorevolmente dal lungo e spettacolare trailer che introduce il ritorno di Barry Allen nella prima pellicola standalone a lui dedicata.

Nella sinossi di The Flash si legge: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"

Dopo aver attinto alla Speed ​​Force per viaggiare nel tempo nel director's cut di Zack Snyder, Zack Snyder's Justice League, Barry Allen usa il suo nuovo potere per tornare indietro nel tempo e salvare i suoi genitori: sua madre assassinata, Nora (Maribel Verdú), e suo padre Henry Allen (Ron Livingston), condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie. Ci riuscirà?