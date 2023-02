The Flash: il Bruce Wayne canuto e capellone di Michael Keaton nello spot del Super Bowl 2023

Alcune sequenze inedite di The Flash, contenute nello spot lanciato durante il Super Bowl 2023, ma non nel primo trailer, offrono un primo fugace sguardo al look del Bruce Wayne di Michael Keaton che compare dii spalle, con ii capelli lunghi e bianchi.

Durante il Super Bowl, DC e Warner Bros. hanno rivelato il primo trailer di The Flash, con Ezra Miller nel ruolo del protagonista Barry Allen. Il trailer presenta anche il tanto atteso ritorno del Batman di Tim Burton, con Michael Keaton che indossa il cappuccio per la prima volta in oltre 30 anni. Oltre al trailer principale, WB ha diffuso uno spettacolare promo per The Flash, con alcune sequenze inedite. In una scena in particolare, il pubblico può vedere un uomo anziano con lunghi capelli grigi - presumibilmente il Bruce Wayne di Keaton, mentre apre una porta segreta in una stanza dove sono alloggiati i vari costumi di Batman.

The Flash: la sinossi rivela nuovi dettagli sul cinecomic

Come il trailer integrale, anche lo spot di The Flash TV presenta Supergirl di Sasha Calle, che è stata finalmente confermata come Kara Zor-El, così come il ritorno del Generale Zod di Michael Shannon, che è stato visto l'ultima volta ne L'uomo d'acciaio del 2013, film che ha dato il via al DC Extended Universe. E parlando del ritorno dei volti DCEU, lo spot presenta anche alcuni brevi scorci della versione di Ben Affleck di Bruce Wayne/Batman.

Inevitabilmente l'apparizione del Batman di Michael Keaton ha scatenato le reazioni entusiastiche dei fan su Twitter.