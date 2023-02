The Flash: previsto un cameo di un Batman del passato, ma non sarà né Keaton né Affleck [RUMOR]

La scooper Grace Randolph ha stuzzicato i fan sui social, dichiarando come il finale di The Flash sia stato cambiato e vedrà un cameo di un terzo Batman appartenente al passato.

Nei giorni scorsi sono emerse nuove voci in rete secondo cui il finale di The Flash, film in arrivo quest'estate, sia stato cambiato a seguito dei nuovi piani di James Gunn e Peter Safran. Come già specificato in passato The Flash effettuerà un reset dell'attuale universo dando poi il via al lancio del nuovo DC Universe, previsto per il 2025 con Superman: Legacy.

Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato la scooper Grace Randolph secondo cui sia Michael Keaton sia Ben Afflek sarebbero stati eliminati dal finale di The Flash lasciando spazio a un terzo Batman già visto in passato. La scooper non ha voluto svelare ulteriori dettagli, ma le sue dichiarazioni sono già diventate virali.

"Ho sentito che sarà un vecchio Batman ad avere un cameo nel finale e potrebbe rimanere come il Batman del nuovo DC Universe. Il film di Pattinson rimane uno stand-alone. Conosco la sua identità, ma non sarebbe bello svelarlo già ora". Tralasciando Val Kilmer, viste le sue condizioni di salute precarie, e George Clooney, i fan hanno immediatamente pensato al Batman di Christian Bale, grande protagonista della trilogia targata Christopher Nolan.

The Flash: il finale del film è stato radicalmente cambiato e tutti i camei sostituiti

Diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura scritta dall'autrice di Birds of Prey Christina Hodson, The Flash si ispira alla trama del fumetto Flashpoint, che ha seguito Barry Allen mentre navigava in un universo DC alterato. Scritto da Geoff Johns e disegnato da Andy Kuber, Flashpoint ha cambiato radicalmente lo stato dell'universo DC Comics e ha portato al lancio di New 52.

The Flash uscirà nelle sale il 16 giugno 2023.