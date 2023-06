The Flash delude il box office USA con solo 55 milioni, flop Elemental, seconda peggior apertura per Pixar

Il cinecomic DC The Flash batte la nuova uscita targata Disney/Pixar Elemental al box office USA in un weekend in cui gli incassi sono minori rispetto alle aspettative della vigilia. Vittoria a metà per il film standalone su Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, la cui performance è nettamente inferiore alle aspettative a fronte del costo di 200 milioni, a cui vanno aggiunti altri 100 milioni di marketing. Come rivela la nostra recensione di The Flash, in vista dell'uscita i produttori hanno lavorato duramente per convincere il pubblico che fosse "uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati", ma la prima reazione del pubblico si è rivelata tiepida e il weekend si è chiuso con 55,1 milioni di dollari di incasso da 4.234 sale e una media per sala di 13.013 dollari.

The Flash, il regista respinge le critiche sugli effetti speciali: "L'incompiutezza è voluta"

Elemental: un frame del film

Se Warner Bros. non ride, Disney può direttamente piangere a giudicare dal mesto debutto di Elemental, nuovo gioiellino targato Pixar che apre con soli 29,5 milioni da 4.035 sale e segna una media per sala di 7.311 dollari. La casa madre dell'animazione che ha concepito hit come Toy Story, Up e Ratatouille non è stata in grado di riprendersi dalla pandemia, quando molti dei suoi titoli sono stati fatti uscire inviati direttamente su Disney+, e il pubblico americano non sembra più motivato a recarsi al cinema per vedere le nuove produzioni dello studio, soprattutto quando si tratta di storie sofisticate come nel caso di Elemental, che ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua. Il film segna la seconda peggior apertura nella storia di Pixar. La miglior apertura per la compagnia è stata Gli Incredibili 2, che nel 2018 ha debuttato con un incasso di 182,3 milioni.

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar

Spider-Man: Across the Spider-Verse scende al terzo posto, ma continua a macinare incassi tagliando il traguardo dei 280,3 milioni con i 27,8 milioni incassati nel weekend. Il film è diventato il maggior incasso animato di sempre nella storia di Sony, avendo già superato l'incasso complessivo del precedente capitolo Spider-Man: Un Nuovo Universo. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, che raggiunge un incasso globale di 489,3 milioni.

Spider-Man: Across the Spider-Verse prende in giro Morbius: ecco il riferimento al film con Jared Leto

Dopo un debutto col botto, Transformers: Il Risveglio scivola in quarta posizione perdendo il 67% degli incassi rispetto all'apertura. Altri 20 milioni portano il film a un totale domestico di 100 milioni che, aggiunti agli incassi esteri, portano il film a quota 274,3. Da tener conto che il film di Steven Caple Jr. interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback è costato 200 milioni di dollari. Dovrà avere un enorme successo al botteghino internazionale per recuperare i costi, visto che i film precedenti di Transformers hanno raccolto fino al 70% dei guadagni complessivi al botteghino al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Qui la nostra recensione di Transformers: Il risveglio.

Film di Transformers: in che ordine (cronologico) vederli

Si consolidano gli incassi de La sirenetta, che si assicura altri 11,6 milioni, arrivando a un totale di 253,5 milioni in patria e puntando a superare i 500 milioni globali. Qui di seguito trovate anche la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.