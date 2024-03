The Fall Guy, il regista conferma: 'Taylor Swift sarà molto presente' nel film con Ryan Gosling

Dopo essere stato protagonista della notte degli Oscar con la sua esibizione di I'm Just Ken diventata immediatamente virale, rivedremo presto Ryan Gosling sul grande schermo con The Fall Guy. Intanto, il regista ha svelato che Taylor Swift sarà "molto presente nel film".

Come abbiamo già visto nel trailer di The Fall Guy, c'è un momento in cui il Colt Seavers di Ryan Gosling piange in macchina ascoltando la canzone di Taylor Swift All Too Well. Per i fan della Swift si è trattato di un momento molto coinvolgente e familiare e, a quanto pare, ci saranno altri momenti di questo tipo nel film.

Il regista David Leitch ha dichiarato infatti che saranno presenti altre canzoni della Swift nel corso della narrazione: "Non vorrei svelarlo, ma ci sarà un po' di Taylor", ha detto Leitch a Variety. "C'è un po' di Taytay. Amiamo Taytay e anche Colt Seavers la ama".

Leitch ha inoltre spiegato a The Hollywood Reporter che la musica della Swift è in realtà una parte importante del film, almeno in termini di risonanza con la storia.

"Non si tratta solo del trailer, in realtà. È stato qualcosa che è stato inserito nel DNA del film quando stavamo cercando un brano musicale che rappresentasse la loro storia d'amore e la loro separazione, non svelerò troppo perché dovete tutti vedere il film", ha detto.

"Kelly ha avuto l'idea di dire: 'Taylor ha una canzone fantastica, poi abbiamo iniziato a suonarla ed è diventata l'emblema del loro momento e inoltre è un brano così bello, emotivo e contemporaneo, e tutto ciò che fa Taylor è fantastico, ma aggiungerlo a Brian ed Emily, è come una magia. Sono come tre unicorni. È davvero incredibile".

La sinossi

Basato sull'omonima serie televisiva degli anni '80, la mitica Professione pericolo, interpretata da Lee Majors, The Fall Guy vede Gosling interpretare Colt Seavers, uno stuntman professionista che un tempo era noto per essere il migliore del settore. Purtroppo, il tempo e tutte le cadute non sono stati gentili con Colt, che è ormai diventato l'ultima scelta tra i suoi colleghi.

Ryan Gosling parla dell'incontro con Steven Spielberg: "Mi ha abbracciato e detto che ha amato The Fall Guy"

Ancora in fase di recupero dopo una performance andata male che ha quasi messo fine alla sua vita, Colt torna in azione quando gli viene chiesto di partecipare all'ultimo film della sua ex fidanzata Jody Moreno (Blunt). Lavorare con una ex può essere già abbastanza difficile, ma quando il protagonista della produzione (Aaron Taylor-Johnson) scompare, Colt prende in mano la situazione, mettendo alla prova le sue abilità sul set.