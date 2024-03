Ryan Gosling parla dell'incontro con Steven Spielberg: 'Mi ha abbracciato e detto che ha amato The Fall Guy'

Ryan Gosling ha svelato i dettagli del suo inaspettato incontro con Steven Spielberg, avvenuto durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes.

La star canadese, parlando con Variety, non ha esitato nel condividere le emozioni provate durante l'interazione con il regista.

Un inaspettato incontro

Ricordando gli indimenticabili momenti, Ryan Gosling ha raccontato: "Ho visto Steven Spielberg camminare nella mia direzione. Non conosco Steven Spielberg. Ho pensato che non fosse possibile che stesse venendo a parlare con me. E, tuttavia, continuava ad avvicinarsi e allora ho pensato di sapere cosa sarebbe accaduto. Lo avrei indicato e avrebbe detto: 'Non tu, dietro di te', quindi non lo farò. Alla fine ho detto: 'Io?'. E ha risposto: 'Sì, tu'. Ho replicato: 'Mi dispiace, non pensavo che sarebbe venuto a parlare con me'. E mi sono alzato, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'Ho da poco visto The Fall Guy e l'ho amato'".

La star del prossimo film diretto da David Leitch ha ammesso: "Per quello che mi riguarda, non mi importa più di quello che accadrà. A Steven Spielberg è piaciuto. Quello è stato un momento memorabile per me. Sono davvero entusiasta all'idea che le persone lo vedano. Penso sia un film davvero speciale".

Nel lungometraggio, in arrivo nelle sale a maggio, Gosling ha il ruolo di uno stuntman che lavora a Hollywood per una regista (Emily Blunt), con cui in passato ha avuto una relazione. Quando il protagonista del loro film scompare, è lo stuntman a farsi avanti e provare a trovarlo.