Ryan Gosling: la sua performance di I'm Just Ken con Slash agli Oscar 2024 è epica

Il punto più alto della cerimonia degli Oscar 2024? Ma naturalmente la performance di Ryan Gosling in I'm Just Ken, hit di Barbie che le fan dell'attore bramavano di sentire dal vivo. E certo non sono rimaste deluse.

L'attore 43enne si è esibito in un'epica esibizione dal vivo accompagnato da alcuni ospiti, tra cui Slash, chitarrista dei Guns N' Roses, che si è prodotto in un incredibile assolo rock. Vestito con un abito rosa shocking, Ryan Gosling è stato raggiunto sul palco da un folto gruppo di ballerini che indossavano cappelli da cowboy, oltre a diversi attori che interpretavano Ken nel film di Greta Gerwig tra cui Simu Liu, Kingsley Ben-Adir e Ncuti Gatwa.

Gosling ha iniziato il brano seduto tra il pubblico, dietro una Margot Robbie visibilmente divertita prima di salire sul palco e unirsi ai ballerini su una rampa di scale rosa. I ballerini lo hanno innalzato e portato in giro circondato da ritagli di cartone di una bambola Barbie prima che Slash si unisse al delirio rosa.

Barbie, Eva Mendes difende Ryan Gosling dall'odio degli hater: "Orgogliosa del mio uomo"

Alla fine l'attore è tornato tra il pubblico e mentre gli schermi del Dolby theatre facevano scorrere il testo di I'm Just Ken invitando il pubblico a cantare, ha ceduto il microfono a Greta Gerwig, America Ferrera e Margot Robbie per poi far cantare la co-protagonista di La La Land, Emma Stone che, nell'entusiasmo sfrenato, ha strappato l'abito Luis Vuitton che indossava.

I'm Just Ken era uno dei due brani della score di Barbie nominate come migliore canzone originale agli Academy Awards, insieme a What Was I Made For? di Billie Eilish, poi risultata vincitrice. Nel film, I'm Just Ken è un numero musicale eseguito nel terzo atto dopo che tutti i Ken sono entrati in guerra l'uno contro l'altro.