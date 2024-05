The Fall Guy: tutti i riferimenti alla serie originale Professione Pericolo

L'hit action con Ryan Reynolds è ispirata alla serie classica degli anni '80 con Lee Majors Professione Pericolo, omaggiata in più occasioni nel film, ecco come.

Gli spettatori più giovani esaltati dalle gesta di Ryan Gosling in versione stuntman, probabilmente ignorano che The Fall Guy è ispirato a una popolare serie tv anni '80, Professione Pericolo.

Lo show, andato in onda dal 1981 al 1986, vedeva Lee Majors nei panni di uno stuntman che arrotonda lavorando come cacciatore di taglie. Al suo fianco il timido Douglass Barr e la bomba sexy Heather Thomas, entrambi stuntman nella serie. Come svela la nostra recensione di The Fall Guy, anche Ryan Gosling interpreta uno stuntman, ma il film si discosta dalla trama della serie pur omaggiandola in varie occasioni. Scopriamo tutte le somiglianze e differenze tra film e serie tv.

The Fall Guy: Ryan Gosling in una foto del film

I personaggi

Come Lee Majors, anche Ryan Gosling interpreta uno stuntman di nome Colt Seavers. Mentre la versione del personaggio di Majors faceva il cacciatore di taglie come attività secondaria, il Colt Seavers di Gosling viene coinvolto in un'indagine criminale su richiesta di un produttore cinematografico con cui ha lavorato per diversi anni. Nel frattempo, Emily Blunt interpreta l'ex fidanzata di Seavers, Jody Moreno, omaggio al personaggio dello show Jody Banks, interpretato da Heather Thomas. Tuttavia, mentre il personaggio di Blunt è una cameraman diventata regista, quello di Heather Thomas era una controfigura proprio come Colt Seavers.

Il pick-up

Nella versione cinematografica, Ryan Gosling guida una GMC Sierra, presa direttamente dalla serie tv in cui il personaggio di Majors guida lo stesso veicolo (anche se, ovviamente, un modello più vecchio). Nel film, il personaggio di Gosling prende in prestito il pick-up dal set del film che Jody (Emily Blunt) sta dirigendo.

Le acrobazie

The Fall Guy: una foto dal set del film action

Ogni episodio di Professione Pericolo mostrava una serie di acrobazie, come ci si aspetterebbe da uno show incentrato sugli stuntmen. Ma un'acrobazia in particolare è stata iconica, tornando in più occasioni: la GMC Sierra di Colt Seavers che salta sopra vari ostacoli e barriere mentre insegue i cattivi. Nel film, questa rocambolesca performance la ripete il personaggio di Gosling. Il regista David Leitch, lui stesso un ex stuntman, ha detto che alcune delle acrobazie del suo film hanno reso omaggio a quelle della serie. "Il primo salto con il pick-up nel film è ispirato allo show televisivo. In ogni episodio, si vede il GMC Sierra - gettarsi nell'inseguimento da dietro una siepe o cespugli o da dietro un muro. Si tratta di un classico, l'inseguimento dei villain, che noi abbiamo riproposto con la nuova Sierra".

La sigla

The Fall Guy: Ryan Gosling con Emily Blunt in una scena del film

Non appare fino alla fine del film, ma la classica sigla della serie anni '80, intitolata Unknown Stuntman, fa la sua apparizione seppur con alcune modifiche. L'originale è stato cantato dallo stesso Lee Majors (anche se i titoli di coda accreditano in modo divertente "Colt Seavers" come cantante). Blake Shelton ha realizzato una cover della canzone per il film che possiamo apprezzare nei titoli di coda. Tuttavia, i testi sono stati ottimizzati per un pubblico del 2024. L'originale conteneva riferimenti ad alcune delle star più famose degli anni '80, tra cui Farrah Fawcett (che era sposata con Lee Majors), Bo Derek, Sally Field, Cheryl Tiegs, Raquel Welch, Robert Redford e Clint Eastwood. Mentre la cover di Shelton, pur mantiene gran parte delle parole originali (entrambi i brani sono, in fondo, canzoni d'amore), elimina i riferimenti alle star del cinema. Ad esempio, la canzone originale include questi testi nel ritornello: "Potrei cadere da un edificio alto / Potrei rotolare con una macchina nuova di zecca / Perché sono lo stuntman sconosciuto / Questo ha reso Redford una tale star". Ma la nuova versione modifica il testo: "Potrei cadere da un edificio alto / Potrei rotolare con una macchina nuova di zecca / Perché sono lo stuntman sconosciuto / Chi morirebbe per avere il tuo cuore".

I cameo

Come ci si aspetterebbe da un film basato su una serie di culto, compaiono alcuni volti familiari: Lee Majors ed Heather Thomas appaiono entrambi in una scena a metà dei titoli di coda in cui gli spettatori scoprono quale destino alla fine tocca ai cattivi. I protagonisti dell'originale interpretano gli agenti che si presentano per arrestarli.