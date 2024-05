Challengers conserva il primo posto al box office italiano, secondo il film sul Napoli calcio Sarò con te

Luca Guadagnino celebra il superamento dei tre milioni di euro al botteghino, mentre il film sul Napoli irrompe in classifica, male The Fall Guy, solo terzo con 668.000 euro.

Il triangolo sentimental-tennistico di Luca Guadagnino con Zendaya conserva la prima posizione al box office italiano per la seconda settimana consecutiva. Altri 792.000 euro portano Challengers a superare i 3 milioni di euro in due settimane. Ottimo risultato per una pellicola rivolta a un pubblico adulto esigente incentrata su un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor, come rivela la nostra recensione di Challengers.

E Nexo Digital celebra l'ennesimo successo con l'uscita evento Sarò con te, il film diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra il Napoli Calcio rivivendo sul grande schermo la vittoria del terzo storico scudetto. 770.000 euro raccolte in 150 sale confermano che l'interesse del pubblico italiano per il calcio non viene mai meno.

The Fall Guy: Ryan Gosling in una scena d'azione

Gli spettatori sembrano decisamente meno interessati agli stuntman, visto il debutto poco convincente di The Fall Guy. Solo 668.000 euro da 368 sale per la pellicola interpretata dalle star Ryan Gosling ed Emily Blunt liberamente ispirata alla serie anni '80 con Lee Majors Professione pericolo. Per il momento il film non sfonda, ma i 65 milioni di incassi globali fanno sperare ai produttori di recuperare prima o poi l'elevatissimo budget dell'action comedy che si aggira sui 140 milioni. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione di The Fall Guy.

Altro debutto in quarta posizione per Garfield: Una missione gustosa, pellicola animata targata Eagle Pictures che supera 1,2 milioni di euro, 562.000 di questi raccolti nel weekend, confermando l'interesse del pubblico italiano dei film per famiglie. Qui la nostra recensione di Garfield: Una missione gustosa, che racconta l'incontro tra il pigrissimo gattone rosso e Vic, suo genitore felino che è anche un selvaggio gatto di strada.

Scende al quinto posto Confidenza, nuova pellicola di Daniele Luchetti tratta dal romanzo di Domenico Starnone che approda a 1,3 milioni totali grazie ad altri 287.000 euro d'incasso. Elio Germano guida un cast composto da Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari nel dramma che vanta una colonna sonora composta dal leader dei Radiohead Thom Yorke. Come rivela la recensione di Confidenza, al centro del film la storia di Pietro, il quale nasconde da anni un segreto inconfessabile che ha condizionato tutta la sua esistenza.