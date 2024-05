The Fall Guy: ecco come Ryan Gosling ha salvato Emily Blunt dall'annegamento sul set

Nel corso di una nuova intervista, Ryan Gosling ha rivelato come ha salvato la co-star Emily Blunt dall'annegamento durante le riprese di The Fall Guy.

Il film vede Gosling nei panni di Colt Seavers, uno stuntman costretto a ritrovare la star del cinema scomparsa Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) e a riparare il rapporto con l'amore della sua vita, la regista Jody Moreno, interpretata dalla Blunt.

The Fall Guy è una pellicola che celebra la comunità degli stuntman, con impressionanti sequenze d'azione ambientate in Australia. Tuttavia, le riprese sul posto si sono rivelate a volte difficili a causa del famigerato clima inclemente del continente.

The Fall Guy: i protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt

Parlando con Entertainment Weekly, Gosling ha ricordato il giorno in cui un monsone si è abbattuto sul set e di come ha dovuto salvare la Blunt dall'annegamento. L'attrice, che era nel suo camerino a meditare, non si è accorta che il set si stava allagando.

"Sì, questa storia è ridicola - ha dichiarato Blunt - Per essere onesta con Ryan, non mi ero resa conto che il set era stato colpito da un monsone. Stavo facendo una piccola meditazione di 22 minuti, a quel punto la mia porta si è aperta. Sembrava che si stesse scatenando un uragano e Ryan sembrava l'ultimo dei Mohicani: 'Devi uscire!', ha esclamato".

"Pensavo fossi troppo rilassata - ha aggiunto Gosling - Questo è un problema! Eri troppo zen, per accorgerti di avere l'acqua fino alle ginocchia". "Le roulotte stavano galleggiando. Ero sorpresa che il mio autista, Scott, non fosse venuto a bussare alla porta avvertendomi. Scott stava ascoltando musica su Spotify", ha concluso la Blunt.

La storia, spaventosa e allo stesso tempo esilarante, rispecchia quanto Gosling e Blunt lavorino bene insieme. La loro amicizia fuori dallo schermo e i loro botta e risposta hanno contribuito a creare alcuni momenti virali durante il tour promozionale di The Fall Guy, come la loro apparizione agli Oscar 2024.

Questo si è riversato anche sul grande schermo, dato che nel film i due hanno un'ottima chimica e tempi comici. Su queste pagine trovate la nostra recensione di The Fall Guy.