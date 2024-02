The Fall Guy: Ryan Gosling, Emily Blunt e stunt spettacolari nel trailer del Super Bowl

Dopo un primo scatenato promo, il nuovo trailer di The Fall Guy è arrivato fresco fresco in concomitanza col Super Bowl, in attesa dell'uscita italiana fissata per il 22 febbraio con Universal. Al centro del trailer vediamo le gesta dello stuntman esperto Colt Seavers (Ryan Gosling), fa squadra con una vecchia fiamma, la regista di Hollywood ed ex fidanzata Jody Moreno (Emily Blunt), per sconfiggere un gruppo di criminali. Anche Aaron Taylor-Johnson recita nel film nel ruolo di Tom Ryder, una star del cinema scomparsa.

La sinossi

The Fall Guy: i protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt

Basato sull'omonima serie televisiva degli anni '80, la mitica Professione pericolo, interpretata da Lee Majors, The Fall Guy vede Gosling interpretare Colt Seavers, uno stuntman professionista che un tempo era noto per essere il migliore del settore. Purtroppo, il tempo e tutte le cadute non sono stati gentili con Colt, che è ormai diventato l'ultima scelta tra i suoi colleghi.

Ancora in fase di recupero dopo una performance andata male che ha quasi messo fine alla sua vita, Colt torna in azione quando gli viene chiesto di partecipare all'ultimo film della sua ex fidanzata Jody Moreno (Blunt). Lavorare con una ex può essere già abbastanza difficile, ma quando il protagonista della produzione (Aaron Taylor-Johnson) scompare, Colt prende in mano la situazione, mettendo alla prova le sue abilità sul set.

Acrobazie spettacolari

The Fall Guy: Ryan Gosling in una foto del film

Per Ryan Gosling si tratta della seconda volta nei panni di uno stuntman dopo la prova in Drive di Nicolas Winding Refn. L'attore è reduce dal successo mondiale di Barbie, dove si è reso protagonista anche di un numero musicale diventato immediatamente virale dopo l'uscita in sala del film di Greta Gerwig.

Parlando delle spettacolari acrobazie presenti nel film, il regista David Leitch ha dichiarato:

"In questo film ci sono due livelli di acrobazie. C'è il set del film su cui Colt sta lavorando, dove abbiamo potuto usare la nostra più grande immaginazione per creare le acrobazie che deve fare. Poi ci sono le acrobazie che fanno parte del motore della storia, dove Colt sta svelando il mistero dell'attore scomparso. L'aspetto più divertente del lavoro sul set è che abbiamo potuto mostrare al pubblico un piccolo sguardo di come si fa".