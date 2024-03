The Fall Guy, prime reazioni al film con Ryan Gosling: 'Adrenalina pura', 'sorprendentemente romantico'

David Leitch sembra aver centrato nel segno col libero remake di Professione pericolo, serie anni '80 con Lee Majors dedicata al mondo degli stuntman. Le prime reazioni a The Fall Guy, action con Ryan Gosling ed Emily Blunt presentano in anteprima al SXSW Film Festival, sono molto positive e parlano di un omaggio agli stuntmen incredibilmente romantico.

The Fall Guy: Ryan Gosling in una foto del film

Con Ryan Gosling nei panni dello stuntman Colt Seavers, The Fall Guy segue il personaggio di ritorno sul set dopo un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera e in una missione per rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita mentre deve portare a casa le riprese della giornata.

Valore aggiunto del progetto è la presenza di David Leitch, vero stuntman prima di diventare regista, dietro la macchina da presa. Al di là della rivisitazione della serie TV di successo degli anni '80, il film presenta un'impronta molto più personale e le prime reazioni al film riflettono la sua passione. Lo stesso Steven Spielberg si è detto grande fan del film, come ha rivelato lo stesso Ryan Gosling.

The Fall Guy, il film con Ryan Gosling "avrà gli stunt più spettacolari mai visti in 10 anni"

Le prime reazioni della critica

Nel cast di The Fall Guy troviamo anche Emily Blunt, Hannah Waddingham, Aaron Taylor-Johnson, Teresa Palmer, Stephanie Hsu e Winston Duke. Il film è firmato dallo sceneggiatore di Hobbs & Shaw Drew Pearce.

il ballerino e podcaster Dancing Dan promuove il film definendolo "spudoratamente romantico riguardo al cinema, all'amore e soprattutto alle acrobazie. The Fall Guy è lo spettacolo d'azione hollywoodiano nella sua forma migliore. Esilarante e mozzafiato. Blunt e Gosling brillano come le stelle del cinema incandescenti che sono. 10/10 Taylor Swift, ciliegina sulla torta".

"Adoro The Fall Guy. Lo adoro. Non riesco a smettere di pensarci. Uno dei film più affascinanti che abbia visto negli ultimi anni", scrive Bilge Ebiri di Vulture.

"The Fall Guy è un film per coloro che corrono verso lo spettacolo di acrobazie Waterworld non appena entrano negli Universal Studios", aggiunge il critico Rafael Motamayor. "Una lettera d'amore al lavoro degli stuntmen estremamente divertente e gradita al pubblico."

In un tweet aggiunge: "The Fall Guy è uno dei film più divertenti sul cinema che abbia visto da Zombie contro zombie, è il miglior complimento che possa fare a un film".

"The Fall Guy è una delle migliori commedie d'azione degli ultimi anni", ha twittato il presentatore Josh Horowitz. "Se Tropic Thunder, Arma letale e Fletch avessero un figlio, sarebbe lui. Puro intrattenimento. In qualche modo Ryan Gosling è anche migliore di Barbie in questo film."

"The Fall Guy: il tipo di film straordinariamente divertente che sei entusiasta di rivedere", scrive Brian Tallerico di RogerEbert.com. "Gosling e Blunt hanno TANTO fascino e, ovviamente, le acrobazie sono straordinarie. Divertenti quanto vuoi e anche di più."