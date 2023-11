The Fall Guy, il film con Ryan Gosling 'avrà gli stunt più spettacolari mai visti in 10 anni'

The Fall Guy è sicuramente tra le commedie più attese del prossimo anno e il film con Ryan Gosling promette già scene altamente spettacolari, tra le migliori mai realizzate, e il tutto senza utilizzo della CGI.

"Era un set davvero speciale", ha raccontato la produttrice Kelly McCormick nell'ultimo numero di Empire. "Stavamo eseguendo degli stunt enormi, come una caduta da 150 metri, roba che non accadeva da circa dieci anni. Abbiamo fatto un salto da 250 metri su un crepaccio gigante - non sono nemmeno sicura di come ci siamo riusciti, a dire il vero! Abbiamo anche realizzato un gigantesco cannon roll [capovolgimento di un'auto più volte] su una spiaggia, che non veniva fatto dai tempi, credo, di Casino Royale".

Complessivamente, il film ha richiesto un reparto stunt composto da oltre 120 persone.

"Gli stuntman spesso non riescono più a fare grandi acrobazie, perché la computer grafica oggi è molto avanzata", ha continuato McCormick. "Ma sono arrivati più carichi che mai, e noi siamo stati in grado di dare loro quelle opportunità che non avevano avuto per molto tempo, se non addirittura per niente. È stata la realizzazione di un sogno. E credo che la differenza si veda nel film". Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Fall Guy, in uscita a marzo 2024.

Per il regista David Leitch, il divertimento consisteva sia nel realizzare queste enormi acrobazie, sia nel rivelare un po' agli spettatori come sono state fatte.

"In questo film ci sono due livelli di acrobazie", spiega. "C'è il set del film su cui Colt sta lavorando, dove abbiamo potuto usare la nostra più grande immaginazione per creare le acrobazie che deve fare. Poi ci sono le acrobazie che fanno parte del motore della storia, dove Colt sta svelando il mistero dell'attore scomparso. L'aspetto più divertente del lavoro sul set è che abbiamo potuto mostrare al pubblico un piccolo sguardo di come si fa".