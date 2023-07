The Exorcist: Il credente, il primo poster del reboot prodotto da Blumhouse

The Exorcist: Il credente si svela nel primo poster del reboot prodotto da Blumhouse Productions in uscita al cinema a ottobre

The Exorcist: Il credente sta per venire alla luce e lo fa svelandosi nel primo poster del reboot prodotto da Blumhouse Productions. Il film sarà il primo episodio di una nuova trilogia incentrata su L'Esorcista, classico del cinema horror diretto nel 1973 da William Friedkin. Blumhouse Productions, quindi, sta per dare vita alla medesima operazione fatta con la recente trilogia di Halloween, scritta e diretta da David Gordon Green.

A occuparsi di questa nuova trilogia reboot de L'Esorcista sarà ancora una volta David Gordon Green, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Scott Teems, Danny McBride e Peter Sattler. Il film sarà il sequel diretto del film di William Friedkin e, quindi, non prenderà in esame gli altri episodi del franchise. Qualche mese fa, Jason Blum e il regista David Gordon Green sono intervenuti al Cinemacon 2023 per mostrare in anteprima il primo terrificante trailer del reboot de L'Esorcista. Il film horror vedrà Leslie Odom Jr. nei panni del protagonista, padre di una ragazzina posseduta. AIla ricerca disperata di aiuto, l'uomo contatterà Chris MacNeil, la madre di Regan MacNeil, che segnerà il ritorno al franchise di Ellen Burstyn. Con lei nel cast ci saranno anche Ann Dowd, Lidya Jewett, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles e Olivia Marcum. Inoltre, alcune voci prive di conferma ufficiale parlano del possibile ritorno dell'interprete originale di Regan, Linda Blair.

The Exorcist: Believer, David Gordon Green nella prima foto dal set

LA PRIMA FOTO

Lo scorso mese, David Gordon Green ha mostrato la prima foto sul set di The Exorcist: Il credente, che mostra il regista intento a osservare quello che sembra essere una sorta di simbolo occulto inciso sul pavimento. È così che Pazuzu (o qualche altro demone) farà ritorno? A quanto pare, però, il primo test screening di The Exorcist: Il credente non ha dato i risultati sperati. Un addetto ai lavori, infatti, ha riferito che il pubblico ha trovato il film "troppo lungo e per niente spaventoso".

Quando potremo saperne di più? Sicuramente a partire dal 12 ottobre 2023, data ufficiale in cui il film sarà distribuito nei cinema italiani da Universal Pictures. Si tratterà di un flop o dell'ennesimo successo commerciale di Blumhouse Productions?