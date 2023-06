The Exorcist: Believer, David Gordon Green svela la prima foto dal set

Strani simboli esoterici fanno la loro comparsa nella prima foto dal set del reboot di David Gordon Green The Exorcist: Believer.

David Gordon Green ritratto sul set del reboot The Exorcist: Believer nella prima foto dal set diffusa da Blumhouse ha condiviso un'anteprima. Condiviso in esclusiva ieri sera nella newsletter settimanale di Blumhouse, lo scatto mostra il regista David Gordon Green sul set del nuovo sequel. Il cineasta è anche al centro di un breve aggiornamento video in cui fa il punto sulla situazione.

The Exorcist: Believer, David Gordon Green nella prima foto dal set

La foto mostra Green intento a osservare quello che sembra essere una sorta di simbolo occulto inciso sul pavimento. È così che Pazuzu (o qualche altro demone) farà ritorno?

The Exorcist: Believer, sequel de L'esorcista prodotto da Universal, Blumhouse e Morgan Creek, aprirà la strada a una nuova trilogia. Il primo film della trilogia uscirà nelle sale il 13 ottobre 2023 e vedrà protagonista Leslie Odom Jr. come protagonista.

The Exorcist: Believer ha fatto flop alla proiezione test a New York

Primi dettagli su The Exorcist: Believer

I primi dettagli della trama che ci sono stati forniti l'anno scorso anticipano: "Odom Jr. interpreterà il padre di un bambino posseduto. Alla disperata ricerca di aiuto, rintraccia il personaggio di Ellen Burstyn, la madre di Regan".

Nel cast del film troviamo anche Ann Dowd, Lidya Jewett, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles e Olivia Marcum, mentre si vocifera insistentemente di un cameo di Linda Blair, l'originale Regan.

Peter Sattler e David Gordon Green hanno firmato la sceneggiatura per The Exorcist: Believer, da un soggetto di Green, Scott Teems e Danny McBride.

L'ultimo film della saga approdato sul grande schermo, nel 2005, è Dominion: Prequel to The Exorcist. Più recentemente, The Exorcist è diventata una serie televisiva Fox, ambientata nello stesso mondo del classico originale.