Il corvo: uscita posticipata per il reboot, Saw XI rinviato di un anno intero

Lionsgate ha modificato il calendario delle uscite di alcuni suoi film, tra cui il reboot de Il corvo dal 7 giugno di quest'anno al 23 agosto e Saw XI dal 27 settembre 2024 ad addirittura tra un anno intero, il 26 settembre 2025.

I cambiamenti arrivano un giorno prima della panel di Lionsgate al CinemaCon. Per compensare questi cambiamenti, Lionsgate ha inserito Never Let Go, il nuovo film diretto da Halle Berry, nella data di uscita lasciata libera da Saw XI, il 27 settembre 2024.

Lo studio ha anche anticipato The Best Christmas Pageant dal 15 all'8 novembre. Il film, interpretato da Judy Greer, Pete Holmes, Elizabeth Tabish e Lauren Graham, si ispira allo spirito di Una storia di Natale e segue i "peggiori bambini della storia del mondo" che finiscono per insegnare alla loro comunità il vero significato del Natale.

Cosa racconta Never Let Go?

Il film si presenta come un racconto dell'orrore in cui il male sta conquistando il mondo e una madre e i suoi due figli trovano la loro casa e il loro legame è l'unica cosa che li protegge. Questo legame è piuttosto letterale, poiché devono rimanere "legati l'uno all'altro" - anche con una corda - per rimanere al sicuro. Tuttavia, tutto precipita quando uno dei ragazzi inizia a chiedersi se il Male sia reale.

The Crow: un'immagine del film

Cosa aspettarsi dal reboot de Il corvo

Il reboot de The Crow - Il corvo sarà una rivisitazione della graphic novel di James O'Barr con Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven, alias Il corvo. Di recente abbiamo visto il primo trailer del film, che mostra il risveglio dei poteri di Draven dopo che l'amore della sua vita è stato "brutalmente assassinato".

Il Corvo, Alex Proyas sul reboot: "Non andava realizzato, il film originale era l'eredità di Brandon Lee"

"Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric parte alla ricerca di una spietata vendetta sui loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate", si legge nella descrizione ufficiale.

Per quanto riguarda Saw XI, non si sa molto dell'undicesimo film del franchise horror. Saw X ha guadagnato ben 107 milioni di dollari a livello globale con un budget che, a quanto pare, era di soli 13 milioni di dollari.