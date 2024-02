Il corvo, la reazione dei fan alle foto del remake: 'Bill Skarsgård sembra il Joker di Jared Leto'

I fan non sembrano particolarmente soddisfatti del look svelato dal nuovo protagonista del remake de Il corvo, Bill Skarsgård, arrivando perfino a paragonarlo al Joker di Jared Leto.

Le foto ufficiali di The Crow diffuse ieri mostrano il look dark di Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven. Il film ha avuto una gestazione lunga e travagliata e fino a pochi mesi fa in pochi pensavano che ci sarebbe stato un lieto fine. Ma gli appassionati del film originale di Alex Proyas con Brandon Lee non hanno mai sposato l'idea di un remake e hanno colto la palla al balzo per criticare le immagini diffuse finora.

Nella nuova versione diretta da Rupert Sanders, Bill Skarsgård veste i panni di Eric Draven, un musicista riportato misteriosamente in vita per vendicare l'omicidio suo e della sua fidanzata. In molti, memori del bell'aspetto e del look gotico di Brandon Lee, erano curiosi di conoscere la nuova versione del personaggio che però, di primo acchito, non avrebbe convinto i più critici.

Il corvo, cult immortale: può piovere da 25 anni

Tatuaggi e mullet per il nuovo Eric Draven

Un primo sguardo ufficiale a Il corvo mostra Eric Draven a torso nudo e con numerosi tatuaggi che vanno da piccole croci rosse a un viso astratto impresso sul pettorale sinistro.

Nell'originale, Eric Draven non aveva tatuaggi, ma aveva il fisico scolpito, snello e muscoloso proprio come nella nuova versione. C'è poi la questione dell'iconico trucco del Corvo. Tornando a casa sua, Eric usa il fondotinta bianco per coprirsi il viso e la vernice nera per creare il suo sorriso simile al Joker.

La versione di Skarsgård ha fatto a meno del fondotinta bianco e ha optato per un pesante trucco nero intorno agli occhi e un sottile sorriso da Joker. Ma le reazioni iniziali al nuovo look di Eric Draven hanno portato molti a paragonarlo al Joker di Jared Leto.

"Perché accidenti somiglia al Joker di Jared Leto in Suicide Squad?", ha chiesto un utente di X/Twitter.

Anche l'artista BossLogic ha commentato "PRIMO SGUARDO / Vedo più Joker che Il corvo."

"Possiamo fermare questa storia del tatuaggio alla Joker di 'Suicide Squad'? Nessuno lo fa bene e poi ti ritrovi col tatuaggio di un occhio sul capezzolo", ha detto un fan commentando i vari tatuaggi.

Altri fan sono rimasti sgomenti registrando l'assenza degli iconici capelli lunghi del personaggio. "Capisco che probabilmente non vogliono copiare l'aspetto iconico e l'eredità di Brandon, ma i capelli lunghi mancano... sembra un po' strano, ma adoro Bill", è intervenuto un utente.