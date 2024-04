Il corvo: il trailer mostrato al CinemaCon svela altre differenze con il film con Brandon Lee

L'uscita nelle sale de Il corvo è stata posticipata di due mesi, con Lionsgate che ha portato in pompa magna la pellicola al CinemaCon di Las Vegas, dove ha anche presentato un nuovo trailer, rivelando molti altri dettagli della nuova versione.

Come avevamo visto già con il primo trailer, questo reboot de Il corvo è una reimmaginazione completa che non ha nessuna intenzione di competere con l'originale del 1994 con il compianto Brandon Lee.

Il rappresentante della Lionsgate ha fatto notare come la graphic novel originale sia diversa dall'amato film di Alex Proyas e ha sottolineato come il trailer abbia suscitato delle divergenze, ma loro vogliono raccontare questa storia per una nuova generazione di spettatori.

The Crow: un'immagine del film

La descrizione del trailer del CinemaCon

Il nuovo trailer, secondo la descrizione, inizia in una stazione di passaggio nell'aldilà dove un uomo (David Bowles) dà al protagonista delle regole. Ricorda lo Skull Cowboy (non nell'aspetto, perché Bowles sembra un uomo normale) ma in termini di spiegazione delle regole e di ciò che deve essere fatto. Il classico momento "spiegone". Shelly Draven si sta dirigendo "verso il basso", ovvero verso un luogo oscuro e che se Eric la rivuole indietro, dovrà "mettere a posto" ciò che è andato storto.

È qui che ottiene il potere del Corvo e si concentra su come sistemare le cose e riportare indietro Shelly. Guarisce lentamente dalle ferite e percepisce tutto il dolore che ne deriva. È un dolore che deve sopportare per portare a termine la "missione" di distruggere la famiglia criminale che ha ucciso lui e Shelly Webster (FKA twigs).

Come nel primo trailer, il filmato si concentra sul fatto che Eric dovrà sopportare un forte dolore e sarà un personaggio molto violento e aggressivo durante la sua missione. I partecipanti hanno sottolineato che il film presenta scene d'azione in stile John Wick e si concentra maggiormente sull'amore tra Shelly ed Eric (pare che il primo atto abbia la loro storia d'amore al centro). L'incontro in una struttura di recupero, l'uscita e l'inizio di una vita insieme. Non sono state rivelate nuove informazioni sui cattivi o sulle scene in cui i due innamorati perdono la vita.

I protagonisti del reboot

Bill Skarsgård è il protagonista del remake de Il corvo nei panni del rocker goth Eric Draven. Nel cast è affiancato dalla cantante FKA twigs, che interpreta il ruolo di Shelly Webster, l'amore della vita di Eric. Danny Huston (Yellowstone) interpreta il cattivo principale. Fanno parte del cast anche Isabella Wei (1899), Laura Birn (A Walk Among the Tombstones), Sami Bouajila (The Bouncer) e Jordan Bolger (Peaky Blinders).

Il corvo, la reazione dei fan alle foto del remake: "Bill Skarsgård sembra il Joker di Jared Leto"

Il ruolo di Eric Draven nel film originale era, ovviamente, interpretato da Brandon Lee, rimasto ucciso sul set in un tragico incidente.

Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore) ha diretto questo remake, su una sceneggiatura del candidato all'Oscar Zach Baylin (King Richard). Il film è prodotto da Victor Hadida, Molly Hassell, John Jencks e Edward R. Pressman. Dan Farah è produttore esecutivo.