Il Corvo: Alex Proyas, regista del film originale, commenta le prime foto: 'Il prossimo reboot, grazie!'

Il regista Alex Proyas, che nel 1994 aveva diretto il film originale, ha condiviso il suo ironico commento alle prime foto di Bill Skarsgård tratta dal remake del cult Il Corvo.

Le immagini, condivise nella giornata di ieri, hanno già scatenato numerose reazioni online, non particolarmente positive.

La reazione del filmmaker

Alex Proyas ha pubblicato su Facebook una foto del protagonista della nuova versione del film Il corvo scrivendo: "Eric Draven sta avendo una brutta giornata per quanto riguarda i suoi capelli. Il prossimo reboot, grazie!".

Tra i commenti al post ha poi aggiunto: "Immagino debba essere un cattivo figlio di putt**na con tutti quei tatuaggi e licantropi e teschi sulla sua giacca".

Proyas ha inoltre sottolineato: "Samuel Adams! Gesù! Potrebbe almeno bere qualcosa di più tosto".

Il corvo, la reazione dei fan alle foto del remake: "Bill Skarsgård sembra il Joker di Jared Leto"

La nuova versione della storia

Ispirato alla serie di fumetti di James O'Barr, The Crow vede protagonista Bill Skarsgård nel ruolo di Eric Draven, un musicista goth rock che viene brutalmente assassinato insieme alla sua fidanzata Shelly (FKA Twigs), per poi tornare dalla morte con l'aiuto di un misterioso corvo per vendicarsi. Il film è diretto da Rupert Sanders con una sceneggiatura scritta da Zach Baylin e Will Schneider.