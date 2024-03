Il Corvo, Alex Proyas sul reboot: 'Non andava realizzato, il film originale era l'eredità di Brandon Lee'

Il regista del film Il Corvo, Alex Proyas, ha criticato nuovamente il remake dichiarando che il reboot non avrebbe mai dovuto essere realizzato.

La storia di Eric Draven ritornerà infatti sul grande schermo, questa volta con star Bill Skarsgard.

L'opinione del regista

In un post condiviso su Facebook, Alex Proyas ha parlato del trailer del film The Crow - Il corvo spiegando: "Non provo realmente gioia nel vedere negatività rivolta al lavoro dei miei colleghi. E sono certo che il cast e la troupe avessero realmente delle buone intenzioni, come abbiamo tutti in ogni film. Quindi mi addolora parlare nuovamente di questo argomento, ma penso che la reazione dei fan sia davvero significativa".

Il regista ha quindi proseguito sottolineando: "Il Corvo non è solo un film. Brandon Lee è morto realizzandolo ed è stato concluso come testimonianza del suo splendore perduto e della tragica perdita. Il film è la sua eredità. Ed è come dovrebbe rimanere".

Nel 2017 Alex aveva parlato dell'idea di realizzare un reboot sottolineando: "Ogni tipo di remake mi sembra sbagliato dopo che Lee ha dato vita al personaggio di Eric Draven a un costo troppo alto".