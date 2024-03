Il corvo: ecco come il remake cambierà la storia delle origini di Eric e Shelly

Il remake de Il corvo tiene banco sui media per il look del nuovo Eric Draven svelato nelle prime foto ufficiali del nuovo protagonista Bill Skarsgård. L'aspetto del personaggio svela alcune differenze principali rispetto alla versione del 1994 di Alex Proyas. Differenze che vanno a toccare anche la storia d'amore maledetta di Eric e della fidanzata Shelly.

Brandon Lee è il Corvo

Pur sollevando critiche tra i fan duri e puri, il tentativo di imprimere un cambiamento nel tono del reboot de Il corvo rispetto all'originale è ben visibile dal look di Skarsgård. Ma c'è un elemento chiave del film originale che il reboot sembra cambiare e, se confermato, modificherebbe completamente la storia.

Il remake de Il corvo aggiungerà nuovi retroscena sulla storia di Eric e Shelly

Sebbene i dettagli specifici non siano ancora stati diffusi, sembra che il nuovo Il corvo approfondirà la relazione che Eric e Shelly avevano prima di essere brutalmente assassinati a sangue freddo. La rivelazione segna un allontanamento dal film originale in cui al pubblico venivano forniti solo scorci della vita di Eric e Shelly attraverso una serie di brevi flashback. La decisione di omettere la relazione tra Eric e Shelly ha funzionato bene per il tono oscuro e onirico della versione del 1994 e per il tema della perdita, ma accendere i riflettori sulla loro relazione potrebbe migliorare la narrazione del remake, come ipotizza ScreenRant.

Sofia Shinas è Shelly Webster ne Il Corvo

Parlando con Vanity Fair, il regista del remake Rupert Sanders ha spiegato il motivo per cui ha scelto di porre maggiore attenzione alla storia d'amore tra Eric e Shelly, dicendo: "Ciò che mi ha attratto è stata l'opportunità di creare una storia d'amore oscura, qualcosa che affrontasse la perdita, dolore, e il velo eterno tra la vita e la morte e il superamento di esso."

I commenti di Sanders indicano già una direzione sostanzialmente diversa impressa alla storia d'amore, definitiva "oscura". Sebbene la versione con Brandon Lee contenesse elementi romantici, l'originale Il corvo è un revenge movie gotico con elementi soprannaturali e un'estetica noir. Naturalmente, questo cambiamento offrirà a FKA Twigs maggior tempo sullo schermo nel ruolo della sfortunata Shelly, anche se per adesso si possono fare solo ipotesi sul reale coinvolgimento dei membri del cast.

A fianco di Bill Skarsgård e FKA Twigs, nel cast de _ Il corvo_ troviamo Isabella Wei, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. Il film arriverà nei cinema in estate.