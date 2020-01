The Continental: la serie prequel di John Wick arriverà dopo John Wick 4

Starz ha deciso di posizionare l'uscita di The Continental, serie prequel di John Wick, dopo John Wick 4 per non interferire col film.

Starz ha svelato che la messa in onda di The Continental la serie prequel di John Wick è fissata nella seconda metà del 2021, dopo John Wick 4. La serie seguirà l'uscita del quarto film per non interferire con la pellicola.

John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves durante una sequenza del film

John Wick: Chapter 4 arriverà al cinema il 21 maggio 2021, stesso giorno di The Matrix 4. La data è stata ribattezzata dai fan Keanu Reeves Day. Per quanto riguarda The Continental, il Presidente di Starz Jeffrey Hirsch ha dichiarato:

"Ho avuto un incontro per lo script della prima stagione ieri. Ci piace il gruppo di sceneggiatori, e stiamo cercando di posizionare lo show nel posto giusto per non interferire con il film. La serie tv andrà in onda dopo il quarto film".

The Continental: mistero sul ruolo di Keanu Reeves nel prequel tv di John Wick in arrivo nel 2021

The Continental sarà scritto da Chris Collins, che sarà anche lo showrunner. Tra i produttori figurano Basil Iwanyk, Chad Stahelski, Derek Kolstad, Collins e David Leitch. Chad Stahelski dirigerà il primo episodio della serie tv che esplorerà le origini dell'hotel degli assassini. La domanda che si pongono i fan è se vedremo la star Keanu Reeves nello show. Secondo i rumor il divo comparirà nella serie tv, ma il CEO di Starz non si sbilancia: "Questa è una buona domanda a cui non ho una risposta. E' un grande franchise, e non vediamo l'ora di vedere la serie tv sul network."

Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum, l'ultimo capitolo della saga di John Wick.

