The Continental: il produttore aggiorna sulla seconda stagione dello spin-off di John Wick

A oltre un anno dalla conclusione di The Continental, arriva finalmente un aggiornamento sulla seconda stagione. In merito al futuro del franchise televisivo di John Wick, il produttore Basil Iwanyk ha recentemente discusso la possibilità di una nuova stagione dello show prequel, ma le notizie non sono delle migliori...

John Wick, Keanu Reeves ha vomitato un paio di volte durante le acrobazie: "Questo è ciò che lo rende buono"

Gli aggiornamenti del produttore su The Continental

In occasione del 10° anniversario di John Wick, Iwanyk ha confermato i primi colloqui sulla seconda stagione di The Continental. Tuttavia, ha precisato che al momento l'attenzione del team è concentrata su progetti che possano ampliare l'universo di John Wick con storie ambientate nei giorni nostri.

The Continental: una scena della serie

Durante un'intervista con Russ Milheim di The Direct, Iwanyk ha dichiarato: "Siamo soddisfatti del risultato della prima stagione e abbiamo parlato della possibilità di una seconda stagione. Ma la sensazione generale è che, se vogliamo sviluppare nuovi contenuti televisivi nell'universo di John Wick, il progetto con Robert Levine che stiamo esplorando potrebbe essere la strada migliore da percorrere".

Il produttore ha aggiunto: "Ho adorato lavorare su The Continental. Gli anni 70, Albert Hughes, tutto ciò che ha caratterizzato il progetto. È stata un'idea davvero affascinante e audace. Ora, però, vogliamo creare qualcosa che guardi maggiormente al futuro del franchise".

The Continental: Mel Gibson una scena

Ambientato negli anni '70, The Continental racconta la giovinezza di Winston Scott, interpretato da Colin Woodell, e offre uno spunto sulle origini del leggendario hotel per assassini. Nonostante l'entusiasmo per la serie, Iwanyk ha quindi confermato che i fan dovranno aspettarsi nuovi progetti invece della seconda stagione di The Continental.

Questi spin-off includono la serie John Wick: Under the High Table e il film Ballerina di Ana de Armas. Nonostante il finale di John Wick 4, il quinto capitolo è ancora atteso da molti fan.