The Continental: mistero sul ruolo di Keanu Reeves nel prequel tv di John Wick in arrivo nel 2021

E' mistero sul ruolo di Keanu Reeves in The Continental, prequel tv di John Wick che arriverà sul piccolo schermo non prima del 2021.

Locandina di John Wick 3: Parabellum

Dopo il successo dei tre capitoli di John Wick, è in preparazione lo spinoff televisivo, The Continental, prodotto da Starz. La serie, purtroppo, non arriverà prima del 2021, come ha confermato il CEO di Starz Jeffrey Hirsch: "E' improbabile che la serie preceda l'uscita di John Wick 4, al punto in cui siamo adesso. La data del film è già stata stabilita, mentre noi siamo nelle prime fase di sviluppo del progetto".

The Continental sarà scritto da Chris Collins, che sarà anche lo showrunner. Tra i produttori figurano Basil Iwanyk, Chad Stahelski, Derek Kolstad, Collins e David Leitch. Chad Stahelski dirigerà il primo episodio della serie tv che esplorerà le origini dell'hotel degli assassini. La domanda che si pongono i fan è se vedremo la star Keanu Reeves nello show. Secondo i rumor il divo comparirà nella serie tv, ma il CEO di Starz non si sbilancia: "Questa è una buona domanda a cui non ho una risposta. E' un grande franchise, e non vediamo l'ora di vedere la serie tv sul network."

Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum, l'ultimo capitolo della saga di John Wick.

