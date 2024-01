John Wick, Ian McShane boccia la serie The Continental: 'Non ha niente a che fare coi film'

Non tutti sono rimasti colpiti da The Continental, la serie prequel di John Wick sbarcata alla fine dello scorso anno su Prime Video. Tra questi, anche Ian McShane, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di guardarla.

Durante un'intervista con MovieWeb, l'attore ha condiviso i suoi pensieri su The Continental, non proprio positivi, che secondo la sua opinione è stata realizzata solo per "fare cassa" con il franchise, dove l'attore ha interpretato il personaggio di Winston.

"No, non la guarderei. Non ho nessuna intenzione di farlo, e non credo che Keanu l'abbia guardata, e nemmeno Chad. Non ha nulla a che fare con i nostri film. Si tratta solo di un'azienda televisiva che ha fatto incetta di serie e si è presa l'opzione per la sua messa in onda. Non ci hanno mai chiesto nulla, quindi perché dovrei essere interessato a vederla? Temo che la loro arroganza nel far uscire la serie sia fuori discussione, quindi gli auguro ogni bene. Penso che sia arrivata e poi sia stata dimenticata, no?".

The Continental è stata trasmessa fino al 6 ottobre, ricevendo recensioni contrastanti alla sua uscita. La serie ha ottenuto il 63% di recensioni positive dalla critica e il 78% dal pubblico su Rotten Tomatoes, rispetto al 94% di critica e al 93% di pubblico dell'ultima uscita cinematografica, John Wick 4.

