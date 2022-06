The Boys 3: Herogasm, Jeffrey Dean Morgan ha già fatto "tripletta"

Dopo l'arrivo di Herogasm, l'episodio più scandaloso di The Boys 3, su Prime Video i fan si sono scatenati sui social media lanciando #TheBoys ed #Herogasm in topic trending. Un fan molto speciale è l'attore Jeffrey Dean Morgan che ha rivelato di aver già visto l'episodio tre volte e di non riuscire a smettere.

"Una sola parola. HEROGASM. Eccolo. Questo è il twit. @TheBoysTV L'ho fatto. L'ho visto. Non riesco a smettere. Preparatevi. (l'ho visto tre volte)" scrive la star di Supernatural, serie in cui interpretava il padre di Jensen Ackles, che ora ha fatto ritorno in The Boys nei panni del controverso Soldier Boy.

Ricordiamo che lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha firmato le 15 stagioni di Supernatural ed è ancora strettamente legato agli interpreti della serie, come dimostra l'entusiasmo di Jeffrey Dean Morgan.

The Boys 3 anticipa l'arrivo dell'episodio Herogasm con un'emoji troppo hot per Twitter

Vista la scabrosità dell'episodio Herogasm, il teaser diffuso qualche giorno fa ha rivelato un nuovo logo e un avvertimento speciale sui contenuti ad altissimo tasso erotico, ma visto il tono irriverente della serie è probabile che ne vedremo davvero delle belle come anticipa anche la nostra recensione di Herogasm.