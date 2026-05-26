The Boys 5, Jensen Ackles shock: "Ho dovuto abbandonare il set per il disgusto"

La quinta e ultima stagione di The Boys si è conclusa col suo bel strascico di polemiche sul finale "poco soddisfacente", a detta di alcuni, e con l'eccitazione per l'arrivo di nuovi spinoff tra cui Vought Rising, in arrivo nel 2027.

Ora che i giochi sono fatti, l'interprete di Soldatino Jensen Ackles è tornato a fare chiarezza sulla scena che lo ha disgustato a tal punto da spingerlo a lasciare il set. L'attore è entrato in dettaglio spiegando che le cose sono andate in modo diverso da quanto inizialmente pianificato.

Padre e figlio, entrambi dispotici in due ere diverse, nella quinta stagione della serie Prime Video

Perché Jensen Ackles ha abbandonato il set di The Boys?

"Non avevo visto cosa stava succedendo. Avevamo pianificato tutto, avevamo provato" aveva spiegato in precedenza Ackles a Comicbookmovie.com, senza però specificare di quale scena si trattasse. "Ma le cose sono cambiate quando la telecamera ha iniziato a girare, e io non me ne ero accorto. Sono entrato e ho pensato 'Oh mio Dio', ho girato i tacchi e me ne sono andato. Ho pensato, 'Mi dispiace, non ero preparato a questo'. E non credo che lo sarà nessun altro."

Naturalmente le sue parole hanno alimentato la curiosità nei fan, che hanno speculato per cercare di indovinare quale fosse la scena incriminata. Alcuni si sono persino chiesti se si trattasse di una scena tagliata in fase di montaggio. Ora, grazie a una recente apparizione a una convention, la star di The Boys ha fatto finalmente chiarezza.

I ragazzi sono pronti per la resa dei conti nell'ultima stagione

Quale è la scelta che ha disgustato l'interprete di Soldatino?

A turbare Jensen Ackles non sarebbe stata una scena particolarmente violenta o cruenta, ma alla sequenza in cui Patriota è seduto in una vasca da bagno piena di latte materno. La scena in questione fa parte dell''episodio 3 della quinta stagione, Tutti voi figli di puttana.

L'ossessione del folle villain per il latte materno è tornata a galli in più occasioni durante the Boys, ma quel momento in particolare rappresenta il culmine per il personaggio. A quanto pare, la reazione di Soldatino al momento in questione è dettata in parte dal vero disgusto del suo interprete.

Per quanto riguarda i dubbi sul finale di The Boys e sull'assenza di Soldatino, lo showrunner e creatore Erik Kriepke ha assicurato che lo spinoff Vought Rising risolverà le questioni rimaste aperte. secondo quanto anticipato da Comicbookmovie.com, pur essendo ambientato nel passato, lo spinoff in arrivo nel 2027 "potrebbe far luce su cosa sia successo a Soldatino nel presente, stando alle recenti indiscrezioni".