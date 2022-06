The Boys 3, la recensione del sesto episodio: niente sesso, siamo supereroi (?)

The Boys 3: il disclaimer del sesto episodio

Sono passati quasi due anni da quando, su Twitter, Eric Kripke ha annunciato quale sarebbe stato il contenuto di ciò di cui parliamo in questa recensione di The Boys 3x06: l'adattamento di Herogasm, la storyline che tutti i fan del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson ricordano con affetto e un po' di disgusto, poiché in quella sede lo sceneggiatore, noto per il suo approccio irriverente a qualunque argomento (basti ricordare quando, in casa Marvel, scrisse una storia dove il Punitore se la prende con Wolverine, scarnificandogli la faccia e sparandogli a bruciapelo sugli zebedei), dava il massimo sfogo ai suoi istinti dissacranti con un racconto intriso di sesso e violenza in quantità sbalorditive anche per gli standard della testata (infatti quella storyline fu pubblicata come miniserie a parte). Un evento molto atteso, su cui Amazon ha puntato con una campagna di marketing a tutto spiano (su cui ritorneremo altrove in questo articolo), sfruttando l'effetto della distribuzione settimanale degli episodi.

Tutti insieme (molto) appassionatamente

The Boys 3: Antony Starr nei panni di Patriota

Nei fumetti, Herogasm è una vacanza che i Super si concedono per prendersi una pausa da tutto e tutti, dandosi sostanzialmente alla pazza gioia sotto forma di orgia (nel caso di Homelander, questo significa soprattutto ribadire la propria superiorità trattando Soldier Boy come uno schiavo sessuale). Anche in The Boys versione TV funziona così, con tanto di evento annuale che a questo giro coincide con un anniversario importante. Butcher, sempre più intenzionato a eliminare Homelander una volta per tutte, decide di andarci con Soldier Boy, il quale ha accettato una tenue alleanza con i Boys dopo che questi lo hanno aiutato a eliminare quasi tutti i vecchi compagni di squadra (manca all'appello soprattutto Black Noir). I vari membri del team si ritrovano così in una casa dove succede di tutto e di più, mettendo alla prova il loro grado di tolleranza per feticismi vari (soprattutto per Mother's Milk, che non si è mai del tutto ripreso dall'incontro ravvicinato con Love Sausage nella seconda stagione). Si prospettano fuochi d'artificio, ma saranno letterali o solo metaforici?

La potenza del disclaimer

The Boys: Karl Urban in una scena della serie

Il momento più spudorato del marketing per questo episodio c'è stato con l'uscita di un promo (che stando a Kripke contiene le uniche immagini che si potevano includere senza censure), che inizia con questo testo esplicativo: "ATTENZIONE. Questo episodio contiene una super SuperOrgia, penetrazioni aeree, mutilazioni con dildo, lubrificante extra forte, ghiaccioli fallici e linguaggio scurrile. Si sconsiglia la visione a tutti." Un'avvertenza sincera e al contempo caustica, che riassume in modo efficace, anche se un po' morigerato, la dirompente esuberanza di un capitolo che cerca di fare l'impossibile - adattare in modo abbastanza fedele una storia che per questioni di contenuto è praticamente impossibile da trasporre intatta, anche su piattaforme streaming - e ci riesce con la giusta dose di filologia mista alla prosecuzione coerente di quanto già avviato nelle settimane scorse. E sì, anche dopo aver visto scene come il cameo di Love Sausage nel 2020 o l'ingresso di Termite nella premiere di questa stagione, l'impatto visivo di ciò che Kripke e i suoi collaboratori sono riusciti a fare non è indifferente.

The Boys: una scena della serie con Karl Urban e Jack Quaid

Ma Herogasm non è solo una scusa per mettere in scena le situazioni più depravate che l'ufficio censura di Amazon possa accettare. Perché in mezzo a tanti organi e orifizi rimane l'evoluzione dei personaggi principali, in particolare il trio Butcher-Homelander-Soldier Boy, e l'orgia fa parte del loro percorso, con esiti esilaranti e sorprendenti. È, per ora, l'apice di ciò che lo show ha sempre portato avanti come discorso principale: l'analisi di una società dove il confine tra umano e Super, e ancora di più quello tra bene e male, è estremamente labile, con uno sfondo a base di trovate sempre più estreme, ma mai gratuite (arrivati a questo punto, la scelta di uccidere l'uomo invisibile facendogli esplodere una bomba nel retto è praticamente roba per bambini). E la domanda diventa inevitabile: e ora? Quesito a cui, al momento, non sappiamo rispondere, per il semplice motivo che il sesto era l'ultimo degli episodi che la stampa ha potuto vedere in anteprima a monte del debutto della stagione. Adesso, finita l'orgia, non resta che aspettare: un coitus interruptus di una settimana per tutti.