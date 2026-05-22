The Boys 5, finale patetico per Elon Musk ma l'autore risponde: "Non c'è recensione migliore"

Il proprietario di X ha detto la sua sul finale della serie Prime Video ricevendo l'immediata risposta di Erik Kripke, showrunner e creatore dello show

Con The Boys ormai concluso definitivamente, c'è un fan di Patriota che non è affatto rimasto soddisfatto del finale della serie Prime Video.

Dopo l'uscita dell'ultimo episodio della quinta stagione, Sangue e Ossa, Elon Musk è intervenuto su X per criticare la conclusione dello show, definendo il finale "patetico", dopo che il grande antagonista della serie viene privato dei suoi poteri e lasciato a implorare per la propria vita.

Il creatore della serie, Eric Kripke, ha tuttavia accolto quella recensione di una sola parola come un distintivo d'onore. "Oddio, questa è la sua recensione di ciò che The Boys ha fatto a Patriota, non avrò mai una recensione migliore", ha scritto, ricondividendo il tweet di Musk.

The Boys 5, Antony Starr è Patriota nel finale di serie

Un personaggio del finale di The Boys è ispirato a Elon Musk

Sorprendentemente, Elon Musk non ha detto nulla riguardo a un personaggio introdotto nel finale e chiamato "The Disruptor": un ricco magnate con la passione per lo spazio, i tassi di fertilità dei bianchi e i cappellini da baseball neri ricamati tono su tono ("Dark MAGA", forse?), del quale Patriota si sbarazza lanciandolo in orbita.

Quando gli è stato chiesto dell'apparente riferimento a Musk nel finale, Kripke ha scherzato: "Cosa vi ha fatto pensare che fosse Elon Musk? Sì, voglio dire, l'idea del Disruptor era un personaggio proposto continuamente durante la stagione, come qualcosa che esiste davvero nel mondo e che era un bersaglio satirico perfetto, ma che prima non si inseriva bene".

"Poi però avevamo bisogno di questa scena per mostrare in che stato mentale si trovasse Patriota in quest'episodio finale, e così David Reed, che ha co-scritto l'episodio insieme a Judalina Neira, ha detto: 'Beh, facciamo entrare il Disruptor'", ha spiegato. "Quindi è stato solo un piccolo momento, un ultimo bersaglio satirico prima di concludere la serie".

The Boys, il finale della serie e del fumetto a confronto

Nonostante Patriota si sia dotato del V1 e abbia cercato di diventare un dittatore onnipotente, i Boys sono finalmente riusciti a rovesciare il potente supereroe. Grazie a Kimiko, che gli ha tolto i poteri, l'antagonista di lunga data è rimasto impotente e, nonostante implorasse pietà, Butcher gli ha infine tolto la vita colpendolo alla testa con un piede di porco.

Tuttavia, la morte di Patriota nello show Prime Video differisce molto da quanto accaduto nei fumetti originali. Qui, Black Noir si rivelava essere un clone di Patriota che aveva commesso la maggior parte delle atrocità e, di conseguenza, la versione reale istiga una ribellione dei supereroi contro il governo. Sebbene l'ultimo scontro abbia comunque luogo alla Casa Bianca, è Black Noir a uccidere Patriota, con poi Butcher che elimina il clone antagonista.