The Boys 3 anticipa l'arrivo dell'episodio Herogasm con un'emoji troppo hot per Twitter

Anche Twitter 'scandalizzato' dall'emoji proposta da The Boys per celebrare l'arrivo su Prime Video dell'episodio Herogasm.

Lo hanno aspettato a lungo, ma finalmente i fan di The Boys stanno per avere soddisfazione. The Boys 3 sta per presentare il famigerato episodio Herogasm, tratto da una popolarissima storyline dei fumetti, e per il lancio hanno coniato una emoji che sarebbe risultata troppo hot per Twitter.

In un tweet inviato domenica, l'account Twitter ufficiale di The Boys ha condiviso l'emoji davvero spinta rivelando di aver cercato di convincere Twitter ad approvarla, ma senza successo. L'emoji ritrae una melanzana che indossa un mantello da supereroe, un ovvio riferimento all'aspetto più osceno dell'episodio in arrivo venerdì su Prime Video.

Per chi non lo sapesse, la miniserie fumetti spin-off Herogasm è una storia che vede i supereroi Vought mentire al pubblico sulla necessità di andare nello spazio per combattere gli alieni, quando in realtà si recano su un'isola segreta per partecipare a un'orgia di massa. Il modo in cui l'avventura sexy sarà affrontata nella serie non è chiaro, ma lo scopriremo a breve.

The Boys è una rilettura irriverente di ciò che accade quando i supereroi, che sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come dei, abusano dei loro superpoteri invece di usarli per il bene. Lo show di grande successo conserva la violenza e i riferimenti sessuali tipici del fumetto mentre esplora il lato oscuro della celebrità e della fama dei supereroi.

Nel cast della serie Amazon Studios troviamo Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Claudia Doumit e Colby Minifie.