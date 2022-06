The Boys 3: il teaser di Herogasm rivela un nuovo logo e un avvertimento speciale sui contenuti

Il teaser di Herogasm, sesto episodio della terza stagione di The Boys, ha rivelato un nuovo logo e un avvertimento speciale sui contenuti della puntata.

Il teaser di 30 secondi del sesto episodio della terza stagione di The Boys inizia con The Deep di Chace Crawford che dichiara: "Questo è herogasm", prima di passare al nuovo logo dell'episodio, opportunamente tematizzato. La clip contiene anche un'avvertenza sui contenuti, che dichiara che l'episodio conterrà "un'enorme orgia di supereroi, penetrazioni aeree, mutilazioni a base di dildo, lubrificanti extra forte, falli a forma di ghiacciolo e parolacce" e che l'episodio non sarà "adatto a qualsiasi pubblico".

I fan hanno atteso per tre stagioni che The Boys adattasse Herogasm, che è stato dichiarato da alcuni esperti come l'arco più famoso del fumetto. Scritta da Garth Ennis e illustrata da John McCrea e Keith Burns, la miniserie di sei numeri vedeva i supereroi di Vought ritirarsi su un'isola per una festa annuale in cui si dedicavano alle loro fantasie più depravate.

Anche se al momento non si sa quanto l'episodio sarà fedele al materiale di partenza, lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha confermato che l'episodio non conterrà un incontro sessuale tra Solider Boy e Homelander. "Ne abbiamo parlato. Era in conflitto con molte altre cose che stavamo cercando di costruire con Soldier Boy", ha spiegato Kripke. "Quindi, sfortunatamente, quella storia doveva essere eliminata". Tuttavia, ha rivelato che alla fine è stato "entusiasta" di come è stato realizzato l'episodio. "È venuto esattamente come volevo", ha detto. "Uno dei nostri dirigenti alla Sony mi ha detto: 'Non solo è il mio episodio preferito di The Boys, ma è anche il mio episodio preferito nella storia della televisione'. Raggiungere questo obiettivo su qualcosa di così sporco e strano è fantastico".

I primi cinque episodi della terza stagione sono disponibili su Amazon Prime Video. Il sesto episodio, Herogasm, sarà distribuito sulla piattaforma il prossimo 24 giugno.