The Boys 5, l'autore risponde a una domanda insistente dei fan sul finale

All'indomani della messa in onda del finale della serie, il creatore di The Boys Eric Kripke ha rivelato perché Soldatino non è comparso nell'episodio conclusivo.

Lo showrunner ha inoltre accennato al modo in cui il prossimo spin-off affronterà le questioni lasciate in sospeso dalla serie principale, fornendo magari una risposta a ciò che è rimasto in sospeso.

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

The Boys, l'assenza di Soldatino spiegata

Kripke ha confermato a ScreenRant che l'assenza di Soldatino dal finale di The Boys è stata una scelta intenzionale. Lo showrunner ha spiegato che il futuro spin-off Vought Rising chiarirà diversi misteri legati al destino del personaggio.

Nel settimo episodio della quinta stagione, Patriota rimette Soldatino, interpretato da Jensen Ackles, in criosonno. Kripke ha ammesso che questa decisione potrebbe risultare confusa agli occhi degli spettatori, ma ha assicurato che tutto verrà spiegato nel nuovo progetto spin-off: "Siamo molto avanti con Vought Rising e sappiamo perfettamente quale sarà quella storia", ha dichiarato. "Molte cose che adesso potrebbero non avere senso per il pubblico finiranno per diventare chiare. Bisogna solo avere pazienza".

I ragazzi sono pronti per la resa dei conti nell'ultima stagione

Il finale di The Boys doveva chiudere le storie principali

Lo showrunner ha anche sottolineato che il finale della serie madre doveva concentrarsi principalmente sugli archi narrativi dei personaggi principali. "In questa stagione abbiamo raccontato la storia di Soldatino nel modo in cui volevamo farlo", ha aggiunto Kripke. "Parte del lavoro era chiudere le storyline dei personaggi secondari, così da permettere all'episodio finale di focalizzarsi davvero sui protagonisti principali".

Soldatino ha avuto un ruolo fondamentale nel corso della quinta stagione dopo essere stato risvegliato da Patriota nel secondo episodio. La sua presenza ha infatti portato alla scoperta che i soggetti trattati con il V-1 erano immuni al virus creato per colpire i Super, rivelazione che ha influenzato gran parte del conflitto centrale della stagione.

Nonostante Soldatino e Patriota abbiano sviluppato un rapporto sempre più stretto nel corso degli episodi, il personaggio non ha mai considerato davvero suo figlio come un suo pari. Proprio questa dinamica ha infine spinto Patriota a rimetterlo in criosonno, segnando la conclusione del loro rapporto nella serie principale.

La storia di Soldatino continuerà nello spin-off Vough Rising

Il testimone passa quindi a Vought Rising, che arriverà su Prime Video nel 2027. Kripke ha confermato che lo show non sarà una semplice parentesi nostalgica, ma una serie a lungo termine progettata per durare più stagioni, con una trama orizzontale misteriosa che ruoterà attorno a un caso di omicidio.

Resta il grande punto di domanda tecnico: come farà una serie ambientata negli anni '50 a spiegare quello che succede a Soldatino nel presente dopo il finale di The Boys? Le strade sono due: o Kripke utilizzerà una struttura narrativa a specchio, alternando il passato alle vicende del Soldatino congelato nel 2026, oppure le scoperte fatte negli anni '50 cambierà il modo in cui Edgar userà l'eroe nei prossimi anni. In ogni caso, la guerra della Vought è tutt'altro che finita.