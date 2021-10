The Batman: Warner Bros. ha già approvato il sequel?

Manca ancora la conferma ufficiale, ma secondo un nuovo report Warner Bros. avrebbe già dato luce verde al sequel di The Batman, che sarà diretto ancora una volta da Matt Reeves.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Secondo un nuovo report di Daniel Richtman confermato da Batman on Film, il seguito di The Batman avrebbe già ricevuto l'ok da parte di Warner Bros. e DC Films. Dopo numerosi ritardi di lavorazione, il primo capitolo della saga di Batman interpretato da Robert Pattinson uscirà nei cinema la prossima primavera. Ben prima di conoscere l'accoglienza del pubblico, però, lo studio avrebbe già riposto la sua fiducia nel lavoro di Matt Reeves e del suo incredibile cast tanto da mettere in cantiere un sequel.

The Batman: Colin Farrell in versione Pinguino è talmente diverso che neppure il collega l'ha riconosciuto

Anche se è improbabile che un sequel di The Batman venga annunciato prima che arrivi nei cinema, non è difficile credere che tutte le persone coinvolte siano già state preallertate per rendersi nuovamente disponibili a esplorare ulteriormente la visione di Matt Reeves. Una serie HBO Max ambientata nella Gotham del film è in lavorazione da tempo e il regista giocherà un ruolo importante nello sviluppo che testimonia la volontà dello studio di investire sul nuovo Uomo Pipistrello. Una seconda serie spinoff di The Batman, incentrata sul Pinguino di Colin Farrell, è attualmente in fase di sviluppo.

The Batman, Robert Pattinson: "Al DC Fandome vedrete Bruce Wayne e Catwoman in una luce diversa"

The Batman sarà distribuito in sala il 4 marzo 2022 e vanta un cast che comprende i nomi di Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis e Jeffrey Wright.