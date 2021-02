The Batman: Colin Farrell in versione Pinguino è talmente diverso che neppure il collega l'ha riconosciuto

La star Colin Farrell è al centro di un divertente aneddoto occorso sul set di The Batman riportato dal collega Rupert Penry-Jones il quale non è riuscito a riconoscerlo sotto il trucco del Pinguino a causa dell'incredibile lavoro dei truccatori.

The Batman: Colin Farrell a colloquio con Robert Pattinson

In The Batman, Rupert Penry-Jones sarà il Sindaco di Gotham City Don Mitchell. L'attore ha raccontato il suo imbarazzante incontro con Colin Farrell durante un'ospitata nello show This Morning:

"Sono arrivato sul set e c'era questo tizio che vagava con molta confidenza. Non avevo idea di chi fosse. Era molto amichevole con tutti, raccontava delle storie, io ho pensato che si trattasse di un attore poco famoso, una specie di comparsa. Ha cominciato a parlare con me in tono cordiale e ho cominciato a osservare il suo costume. Indossava un tutore sulla gamba e aveva strane cicatrici in faccia, ho pensato 'Hanno fatto un notevole sforzo per un personaggio secondario...' e all'improvviso ho capito, 'Aspetta un momento, questo tizio deve interpretare il Pinguino, oh mio Dio, ma è Colin Farrell!'"

Pur avendo messo su diversi chili per il ruolo del Pinguino, è il trucco prostetico ad alterare radicalmente l'aspetto di Colin Farrell. E Rupert Penry-Jones non è il solo membro del cast a essere stato ingannato dall'aspetto del villain. Anche Jeff Wright, che interpreta il Commissario James Gordon, ha confessato di aver trascorso parecchio tempo sul set con Colin Farrell prima di riconoscerlo. Dichiarazioni come queste non fanno altro che aumentare l'hype per il film di Matt Reeves, ancora in fase di ripresa per circa un mese.

The Batman dovrebbe uscire nei cinema il 4 marzo 2022. A interpretare l'Uomo Pipistrello in una versione più giovane sarà la star Robert Pattinson. Al suo fianco troviamo Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano in quello de l'Enigmista, Colin Farrell sarà il Pinguino e Andy Serkis il fedele maggiordomo Alfred.