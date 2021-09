The Batman, Robert Pattinson: "Al DC Fandome vedrete Bruce Wayne e Catwoman in una luce diversa"

Robert Pattinson anticipa sorprese in arrivo per i fan di The Batman che seguiranno il DC Fandome, dove verrà mostrato materiale video del cinecomic in esclusiva.

Robert Pattinson ha anticipato sorprese in arrivo per i fan di Batman e Catwoman nel materiale video di The Batman che verrà mostrato in anteprima al DC FanDome, suggerendo che il pubblico vedrà il suo Bruce Wayne e la Catwoman di Zoë Kravitz in una luce diversa.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Intervistato sul red carpet dell'inaugurazione dell'Academy Museum, Robert Pattinson ha dichiarato a Variety:

"Io e Zoë Kravitz abbiamo fatto delle cose. Sarà divertente scoprirlo. Ci sono un sacco di piccole sorprese."

L'attore ha anche confermato di aver visto alcune parti di The Batman durante l'intervista.

"Ho visto parte del film ora ed è davvero fantastico. È davvero fico."

Pattinson, nuovo membro dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si è detto emozionato per il nuovo museo dell'Academy. Situato nel campus LACMA di Los Angeles, il museo che si estende per 28.000 metri quadrati contiene numerose gallerie che espongono vari cimeli della storia del cinema e un imponente teatro che ospiterà proiezioni. Quando gli è stato chiesto quale memorabilia della sua filmografia avrebbe donato al museo, Pattinson ha riso dichiarando:

"Oh dio, voglio tenerne la maggior parte, così posso venderli quando sarò al verde."

The Batman sarà distribuito in sala il 4 marzo 2022 e vanta un cast che comprende i nomi di Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis e Jeffrey Wright.