The Batman includerà sei villain, tra questi Pinguino e Catwoman

Nuovi dettagli sul plot di The Batman trapelano dopo l'annuncio del possibile ingaggio di Robert Pattinson nel ruolo di protagonista, a quanto pare il film vedrà la presenza di sei villain, compresi Pinguino e Catwoman.

Venerdì Variety aveva dato per certo l'ingaggio dell'inglese Robert Pattinson come nuovo Batman. La notizia è stata poi ridimensionata, Pattinson sarebbe il frontrunner per il ruolo, ma anche Nicholas Hoult sarebbe in lizza. Mentre si attende di conoscere la decisione definitiva di Warner Bros. e in rete vengono lanciate petizioni contro la scelta di Robert Pattinson, si moltiplicano i rumor sulla trama di The Batman. The Hollywood Reporter avrebbe svelato che i villain del film saranno addirittura sei, tra loro ci saranno gli iconici Pinguino e Catwoman.

Una vera e propria Rogue's Gallery ci attende in The Batman. La presenza di Oswald Cobblepot non è certo una sorpresa, da tempo i rumor danno per probabile la sua comparsa nel film. A quanto pare in un primo tempo Pinguino avrebbe dovuto essere il villain contro cui doveva combattere la girl band di Birds of Prey prima di essere rimpiazzato da Black Mask dopo che il regista Matt Reeves ha deciso di usarlo in The Batman.

Per quanto riguarda Catwoman, i fan hanno già un'idea precisa tanto da lanciare ufficialmente la richiesta di ingaggiare Kristen Stewart nel ruolo di Catowman.

