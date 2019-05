The Batman: i fan vogliono Kristen Stewart come Catwoman!

Dopo l'annuncio di Robert Pattinson come possibile protagonista di The Batman, i fan chiedono di affiancargli Kristen Stewart come Catwoman!

La notizia di Robert Pattinson come protagonista di The Batman ha scosso i fan del DCEU, che hanno chiesto, però, la presenza di Kristen Stewart nei panni di Catwoman all'interno del prossimo film sul Cavaliere Oscuro.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, molti fan non sono stati contenti della scelta (anche se ancora non ufficiale) di Pattinson come nuovo Batman, così hanno "almeno" chiesto di poter vedere la sospirata reunion di Twilight sul grande schermo: Robert Pattinson e Kristen Stewart. Nei panni di chi? Naturalmente di Selina Kyle, meglio conosciuta come Catwoman.

I due, tra l'altro, non recitano insieme dai tempi di Twilight, e hanno messo fine anche alla relazione sentimentale che aveva fatto sognare milioni di fan ufficialmente nel 2012, quando esplose sui tabloid il caso del tradimento della Stewart con Rupert Sanders.

Robert Pattinson come Batman? Fan lanciano una petizione per sostituirlo!

La notizia è già arrivata all'orecchio della diretta interessata? Non ancora ma in passato la Stewart ha rilasciato diverse dichiarazioni dicendosi interessata a ruoli in qualche universo cinematografico popolato di supereroi: "Adoro guardare quei film. Mi piacerebbe mostrare alle persone che posso fare di più che essere semplicemente la "Kristen Stewart" che conoscono già" aveva dichiarato al tempo di Biancaneve e il cacciatore. "Sono sicura che potrei interpretare qualcuno come Captain America. Sarebbe una cosa giusta".

I suddenly want Kristen Stewart as Catwoman... pic.twitter.com/qdWfNAQVjt — Alex (@AlexMBrown_) 17 maggio 2019

Cool, now cast Kristen Stewart as Catwoman, you cowards. #Batman pic.twitter.com/2QeJ5Xpwrb — harley hart (@ScaredIntoAlice) 17 maggio 2019

I know this’d be crazy, but am I the only one who kinda wants to see Kristen Stewart as #Catwoman or #Batgirl in the new #Batman films? She’s short, but I think it’d be really fitting. pic.twitter.com/KH0kp25oii — Andrew Burnett (@AndrewNuni) 17 maggio 2019