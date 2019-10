The Batman: Robin comparirà nella trilogia di Matt Reeves?

Robin potrebbe fare la sua comparsa nella trilogia di Matt Reeves inaugurata da The Batman.

A oggi l'unica star confermata ufficialmente per The Batman è Robert Pattinson, che interpreterà un Bruce Wayne più giovane e con spiccate dote investigative. Secondo Forbes sono imminenti nuovi annunci legati al casting da parte di Warner Bros. legati ai possibili villain del film che saranno piuttosto numerosi. La scorsa settimana sono stati annunciati ufficiosamente l'ingaggio di Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Jim Gordon e quello di Jonah Hill nei panni di un misterioso villain. Mentre si moltiplicano le ipotesi sull'identità del villain interpretato da Jonah Hill - che dovrebbe interpretare Pinguino o più probabilmente l'Enigmista - Forbes anticipa la possibilità dell'arrivo di Dick Grayson, alias Robin.

Se Joker incontrasse Batman: ecco la sua reazione secondo Joaquin Phoenix

Secondo le anticipazioni, Dick Grayson potrebbe comparire nella trilogia di Matt Reeves, probabilmente, in una storia delle origini del personaggio, ma non sappiamo se avrà un ruolo principale o se sarà al centro di un subplot.

Per quanto riguarda i villain che faranno la loro comparsa nella trilogia, si va da Hugo Strange a Due-Facce, da Pinguino a Catwoman, mentre resta l'incognita Joker. Il film con Joaquin Phoenix dovrebbe essere una pellicola standalone, slegata dal DCEU, mentre non è chiara la posizione degli autori su un eventuale sequel, dapprima smentito e poi tornato in auge tra i rumor. Matt Reeves potrebbe operare un recasting per il suo Joker, principale villain dell'universo di Batman, ma per saperne di più non ci resta che attendere i futuri sviluppi del progetto.

Robert Pattinson è il nuovo Batman: 5 film per ricredersi sull'attore di Twilight